Vi håber at kunne inspirere andre

Ægteparret Lisbeth og Ove Toft er to kreative sjæle. Fritiden går med at dyrke deres hobby, som blandt andet er trædrejning og vævning. I år er de begge med på Kunst- og Hobbyudstillingen i Sdr. Hygum.

Sdr. Hygum: På gården Højmark, der ligger på Hygum Skovvej 16, er der rigelig med plads til at folde sig ud. Det kræver det også, for gårdens beboere, Lisbeth og Ove Toft, er begge særdeles kreative. Ove har sit eget træværksted, og Lisbeth har indrettet førstesalen som sit domæne med en imponerende trævæv, hvorpå hun væver de smukkeste håndarbejder.

Vævegruppe

Lisbeth er også uddannet lærer, men arbejder heller ikke længere, så hun har god tid til at sysle med sit håndarbejde.

- Jeg har altid været glad for håndarbejde. Det har jeg fra min mor. I starten var det med at sy og strikke, men jeg er blevet rigtig glad for at væve. Jeg har tre af slagsen herhjemme og én, der står i Gram, hvor jeg er med i Vævegruppen Arnum, fortæller hun.

Parret har boet på gården Højmark i godt 20 år, og den har fået en kærlig overhaling i flere omgange.

- Da vi flyttede hertil, var vi selvforsynende med kød. Vi havde både køer og grise og endda mohair-geder, forklarer Ove.

Dyrene er forlængst afhændet, de tre døtre er flyttet hjemmefra, så der er rigelig med plads, når familien, der også tæller tre svigersønner og ni børnebørn kommer på besøg.

- De bor alle tæt på os, så jeg tænker da, de kommer forbi udstillingen, siger Lisbeth.

De påpeger begge, at det ikke er for at sælge noget, de deltager.

- Jeg synes, det er vigtig at give andre mennesker inspiration. Fordi man er holdt med at arbejde, behøver man jo ikke at kede sig, siger Ove Toft.