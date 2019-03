Vermund til debat på Tommys kro: - Du må finde dig i, at vi kalder dig en københavner-pige.

SKODBORG: Et halvt hundrede vælgere mødte op, da formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund inviterede til politisk møde på Skodborg Vesterkro.

- Du må finde dig i, at vi kalder dig en københavner-pige. Når en sønderjyde ser Nyborg i bakspejlet, så er man i København, sagde krovært Tommy Thuesen i sin velkomst. Han er i øvrigt selv medlem af partiet og sponserede både kaffe og kage til mødedeltagerne.

Og så gik Pernille Vermund i gang med sit partiprogram, nemlig et frontalangreb på de gamle politikers accept af muslimsk indvandring. Hun tordnede mod love og konventioner, som giver en lovovertræder, der er dømt for 35 forbrydelser, lov at blive her i landet, selv om han ikke er danske statsborgere. Og hun kaldte det åndsvagt, at hensynet til en forbryder tilsyneladende vejer højere end danskernes sikkerhed.

Tilhørerne var tilsyneladende enige. Derimod var der nogle i salen, som mente, hun er galt afmarcheret, når hun vil have Danmark ud af EU, og når hun trods sin modstand mod centralisme, er enig med regeringen i, at regionerne skal nedlægges.