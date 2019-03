Verdensmesterskab skal holdes på Jels Sø

Når der i 2023 holdes VM for maraton kano og kajak, er det Vejen, der skal stå for værtskabet. Det bliver Jels Sø, der skal danne rammen om verdensmesterskabet.

- Når vi kan tiltrække VM til Danmark er det en fortsættelse af vores succesfulde eventstrategi. Succesen skyldes blandt andet, at vi har stærke og kompetente partnere i Sport Event Denmark, Trekantsområdet og Vejen Kommune. Det er vi stolte af, og det vil vi drage nytte af, når vi skal udnytte VM til at øge udbredelsen af kano og kajak - sporten i videst mulig forstand i Trekantsområdet, siger Ole Tikjøb, Dansk Kano og Kajak Forbund.

- Vi er utroligt glade for at maraton VM 2023 kommer til Danmark. Vi har i Danmark en lang stolt maratontradition og er en af de nationer, der har skabt og formet kano kajak maraton sporten. Det bliver en fejring af den tradition. VM bliver også en fest for vores dygtige atleter - det er altid helt specielt at kunne optræde på hjemmebane med et hjemmepublikum i ryggen, siger Ole Tikjøb fra Dansk Kano og Kajak Forbund i en pressemeddelelse. Han fortsætter:

Det danske bud spillede på et stærkt vikingetema og budskabet om, at det forventede antal deltagere og ledere vil kunne bo på Vejen Idrætscenter var et af de vindende elementer. En kompakt VM-by som en vikingehøjborg kommer til at skabe en helt særlig stemning.

Vejen Kommune: En dansk buddelegation var fredag i Beijing for at byde på VM i maraton kano og kajak 2023 - og vandt. For med en afgørende spurt satte det danske bud de øvrige fire kandidater til vægs og fik tildelt mesterskabet af Det Internationale Kano og Kajakforbund.

Glæde i Vejen

Også i Vejen er der glæde over tildelingen:

- Det er en fantastisk nyhed. Vi har de seneste uger gået og været rigtig spændte på resultatet. Vi vidste, at vi havde et godt bud, men vidste også, at det var nogle hårde konkurrenter, vi var oppe mod. Derfor er vi også enormt stolte. Nu glæder vi os til at byde verdens bedste kano- og kajakroere velkomne, og vi vil gøre vores ypperste for at give dem en uforglemmelig oplevelse i Vejen i 2023, siger Vejen Kommunes borgmester Egon Fræhr i pressemeddelelsen.

Ligesom forbund og værtsby ser frem til at blive værter for VM 2023, så er også Sport Event Denmark klar til opgaven.

- Vejen er oplagt som værtsby for VM i maraton kano og kajak 2023. Der er en stærk fortælling, som passer fint med den danske eventstrategi. Mesterskabet bliver et af de trofæer, Danmark har bragt hjem fra vores efterhånden mange event-togter, siger Lars Lundov, direktør, Sport Event Denmark med et smil på læben og refererer dermed til det gennemgående vikingetema, som det danske bud spillede på.

Bag det danske bud står et samarbejde mellem Trekantområdet Danmark, Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og Sport Event Denmark.

Danmark vandt værtskabet foran de fire stærke nationer Slovakiet, Ungarn, Kroatien og Kina.