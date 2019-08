Venstresving endte med uheld

Gesten: Søndag klokken 20.14 blev politi og ambulance sendt ud til et færdselsuheld i krydset Kirkevej-Gestenvej i Gesten.

Uheldet skete, da en 54-årig lokal mand kommer kørende på Kirkevej - og i krydset foretager et venstresving med sin personbil. Han overser dog en 58-årig mand - ligeledes lokal - der kommer kørende lige ud på Gestenvej i sydvestlig retning, og de to personbiler kører sammen. Ifølge politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst sker der ingen alvorlige personskader ved uheldet, men den ene af bilister bliver for en sikkerheds skyld kørt til tjek på skadestuen. /DAN