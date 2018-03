Venstreforening er blevet endnu større

Vejen: Venstreforeningen i Vejen er blevet endnu større - og dækker nu den gamle Vejen Kommune.

Senest er det Venstre i Andst, som har anmodet om at komme med i Vejen Venstre, fordi det i Andst har været svært at finde bestyrelsesmedlemmer. Sammenlægningen blev en realitet på generalforsamlingen i Vejen Venstre.

Formanden Kjeld Block Jacobsen glædede sig over, at tre af de ti kandidater, der var opstillet ved kommunalvalget i november, var blevet valgt. Det var Poul Egelykke, Marion Mortensen og Malene Kaisen Nielsen.

- Fra vores forenings område skulle vi finde ti kandidater, og det skulle vise sig at blive en vild svær opgave. Jeg tror, at proceduren for opstilling af kandidater skal ændres. Jeg mener, at tiden med lokale opstillingsmøder er forældet. Vi skal have et opstillingsmøde for hele kommunen, mente Kjeld Block Jacobsen.

Omkring udviklingen i kommunen generelt nævnte formanden, at der sker rigtig meget:

- Der er kommet mange nye arbejdspladser til kommunen. Flere arbejdspladser giver jo også flere indbyggere i kommunen. Der udstykkes flere grunde der, hvor behovet er. Se bare på den store byggeaktivitet. Der bygges både ejer- og lejeboliger. Nogle gange kan man godt tænke; hvor kommer de folk dog fra. Det er også en fornøjelse at gå en tur gennem Vejen by, se på alle de butikker og erhvervsdrivende der er.

- Vi skal have bygget et nyt rådhus. Det gamle er revet ned og opførelsen af det nye er gået i gang. Det bliver godt for bymidten. Vi skal gøre noget for at holde gang i Vejen som handelsby, nævnte Kjeld Block Jacobsen.