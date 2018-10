Vejen: En borger har henvendt sig til politiet og fortalt, at han mandag aften klokken 18.08 på Vester Allé i Vejen var blevet kontaktet af en bilist, der på mistænkelig vis forsøgte at overtale borgeren til at købe nogle læderjakker, der tydeligvis er falske.

Bilisten var velklædt, talte engelsk og cirka 40 år. Han kørte i en hvid firhjulstrækker af mærket, Nissan, formentlig dansk indregistreret og måske et lejet køretøj.