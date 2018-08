Vejens trold kan sagtens holde varmen

Vejen Kommune: Hvis du tror, at trolden i springvandet foran Vejen Kunstmuseum er grøn af misundelse fordi vi i år har sådan et flot sommervejr, kan du godt tro om igen. Det er snarere vejenserne, der skal være grønne af misundelse, fordi trolden bliver kølet godt og grundigt af ved hjælp af eget sprinkleranlæg.

Mandag advarede meteorologerne om, at onsdag kunne blive årets varmeste dag, men allerede tirsdag lagde Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) en dæmper på den bebudede varme i hvert fald i Jylland. Tirsdag kunne varmen med andre ord få termometeret om ikke op i det røde felt, så måske højere op, end den rekordvarme, DMI, havde bebudet onsdag.

JydskeVestkysten har bedt seniorklimatolog ved DMI, John Cappelen, om at granske temperaturmålingerne for instituttets målestation i Askov.

- Det vil være en meget møjsommelig opgave at finde frem til den højeste temperatur nogensinde, for i Askov har man sandsynligvis holdt øje med temperaturen i mere end 100 år. I mange år blev det gjort manuelt, og tallene herfra er ikke lige til at gennemgå, siger John Cappelen.