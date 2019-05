-Vi skriver, at planstrategien skal ske i dialog med borgerne. Det rimer lidt på virkeligheden, for det har været småt med borgerinddragelsen i den foreløbige proces, konstaterede Niels Therkildsen

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Niels Therkildsen kaldte strategien for god, men han konstaterede da også, at det har været så som så med borgerinddragelsen:

Vejen Byråd har godkendt at sende Planstrategi 2019 for Vejen Kommune & Trekantområdet i otte ugers offentlig høring.Der er muligheder for at fremsende bemærkninger og idéer skriftligt, hvis borgere ønsker dem behandlet politisk. Bemærkningerne kan indsendes i periode fra 28. maj til den 6. august.Bemærkninger skal sendes til: udvikling@vejen.dk

Todelt planlægning

Efter byrådets vedtagelse af planstrategien sendes den nu i høring. Høringsperioden omfatter otte uger, hvor borgerne har muligheder for at fremkomme med bemærkninger.

Planstrategien vurderer kommunens udvikling for de kommende fire år. Igen er planarbejdet todelt - et lokalt afsnit samt et afsnit i samarbejde med Trekantområdet.

Borgmester Egon Fræhr konstaterer i forordet, at hovedfokus fortsat er at være en attraktiv kommune med vækst. Vi vil være flere borgere, og vi skal have endnu flere virksomheder, der skal have vækst i både antal medarbejdere og indtjening. Det kræver en bred indsats, hvor f.eks. kultur og natur også er centrale dele af at have et godt sted at bo. På samme måde er sundhed og uddannelse også centrale rammebetingelser for vækst i virksomhederne. Kommunens indsats skal ses på tværs og med udgangspunkt i den enkelte borger og den konkrete virksomhed.

Borgmesteren tilføjer: - Med denne planstrategi lægger vi op til at styrke udviklingsmulighederne både i vores byer og i landdistrikterne. Vi vil også sikre et bredt, varieret og opdateret udbud af erhvervsområder i hele kommunen, selvom det fortsat er langs motorvejen, vi forventer den primære erhvervsudvikling. Det er samtidigt vigtigt for os, at væksten sker i balance med natur og klima. Derfor lægger vi op til at styrke mulighederne for solenergi, mens vi ikke ændrer vores planlægning for eksempelvis vind og biogas.

Heller ikke i høringsfasen har Vejen Kommune planlagt borgermøder. Planstrategien vil indgå som emne på møder i diverse nedsatte tværgårnde råg som blandt andet Grønt Råd og Landdistriktsudvalget. Planstrategien vil ligeledes blive drøftet med UdviklingVejens bestyrelse.