Vejens økonomi viser fortsat stor robusthed

- Det er et stort budget, vi har med at gøre her, så der skal ikke mange krusninger til, før at noget kan gå skævt. Vi har godt styr på økonomien, men der kan hurtigt opstå et øget behov på udgiftssiden, sådan som vi lige har set med udvidelsen af Grindstedvej, som er blevet fem millioner kroner dyrere end forventet. Men generelt set har vi overholdt budgetterne, og det gør det alt andet lidt lettere, når vi skal i gang med en ny budgetlægning, konstaterer Egon Fræhr.

Vejen Kommune: Det er nærmest blevet en tradition, at der ikke bare er styr på finanserne i Vejen Kommune. Regnskabet gennem en årrække viser også, at der er overskud i forhold til, hvad der er budgetteret.

Helt overordnet viser Vejen Kommunes 2017-regnskabet, at de skattefinansierede driftsudgifter blev 49,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Heraf forventes 38,3 mio. kr. overført til 2018.De skattefinansierede anlægsudgifter er 185,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Heraf forventes 188,9 mio. kr. overført til 2018. Det overførte beløb er større end restbudgettet, da manglende indtægter på jordforsyningsområdet ikke overføres til 2018. Samlet vurderes det, at regnskabet for 2017 er tilfredsstillende. Der er et driftsoverskud på 130,4 mio. kr. og dermed råderum til det investeringsniveau, der sigtes efter i den økonomiske politik.

Høvler af gælden

Regnskabet, som økonomiudvalget netop har haft på dagsordenen, viser også et fald i kommunens langfristede gæld. Gælden er reduceret fra 408,4 millioner kroner til 398,3 millioner i 2017-regnskabet.

Ifølge Vejen Kommunes økonomiske politik kan det ved regnskabsafslutning vurderes, om resultatet giver mulighed for at hensætte et beløb til særlige anlægsarbejder eller lignende. Byrådet har fastsat som målsætning, at kassebeholdningen ved afslutningen af året skal være på mindst 1.000 kroner pr. indbygger - altså omkring 43 millioner kroner.

Regnskabet for 2017 har et overskud på seks millioner kroner, som kan hensættes. Men økonomiudvalget har besluttet, at der denne gang ikke skal ske en hensættelse.