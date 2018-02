Vejens kommunale tandpleje er først i landet med banebrydende 3D-teknologi

Som den første kommunale tandklinik i landet har tandplejen i Brørup taget et ganske effektivt værktøj bestående af 3D-scanner og -printer i brug. Det sparer personalet for en masse tid, og børnene for en masse gener, når der skal tages aftryk til bøjle. Projektet er støttet med 225.000 kr. fra kommunens digitaliseringspulje.

Brørup: Det er blevet både hurtigere og nemmere at lave aftryk til bøjle i den kommunale tandpleje i Brørup.

Som den første tandplejeklinik i kommunalt regi har tandreguleringsafdelingen i Brørup skiftet den konventionelle teknik med fysiske aftryk og gipsmodeller ud med et sæt bestående af 3D-scanner og -printer.

- For mig handler det om, at vi har en høj faglig kvalitet i tandplejen, og at vi følger med udviklingen, siger Malene Mørup, leder af den kommunale tandpleje, om indkøbet af det nye udstyr.

En af fordelene ved teknologien er, at børnene ikke behøver sidde med munden fuld af aftryksmateriale, når der skal laves aftryk til en gips-model. I stedet kan tandlægen føre et lille mundstykke rundt i munden på barnet, hvorefter en digital kopi af tandsættet bliver gemt på en computer. I løbet af processen er det muligt at holde pause, hvis barnet bliver ked af det eller træt af situationen.

- Vi er ganske rigtigt sat i verden for at opretholde en høj faglig kvalitet, men vi har også et pædagogisk hensyn. Vores patienter skal være glade for at gå til tandlæge hele livet, og det er vores opgave at forberede dem på en god fremtid i tandplejen, siger Malene Mørup.