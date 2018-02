Det gik ikke just som planlagt, da Evolve Denmark - Vejens esportsklub - blev stiftet for godt et år siden. Efter få måneder måtte man sige farvel til en professionel træner på grund af haltende økonomi, og i maj blev træningssessionerne definitivt aflyst. Nu er klubben klar med nye frivillige folk ved roret.

Vejen: Evolve Denmark har rejst sig igen. Efter et vanskeligt første år med for få tilmeldinger, usikkerhed på trænerposten, en tom pengekasse og efterfølgende aflyste træninger er esportsklubben nu klar på ny. Det sker med hjælp fra et nyt aktivitetsudvalg, stadig organiseret under basketballklubben BKV81 som før. Mens klubben i sin begyndelse fungerede på eliteniveau med professionel træner, bliver udgangspunktet denne gang lidt mere beskedent og med frivillige kræfter, fortæller Charlotte Dalmark, næstformand for aktivitetsudvalget. Foruden at råde over esportscentret i Vejen Idrætscentret, hvor ambitionen er at holde medlemsaftener, vil det i første omgang primært handle om at arrangere LAN-fester og andre arrangementer for at skabe opmærksomhed om esport, Evolve og klubbens tiltag. - Vi vil fortsætte med nogle hyggelige rammer, hvor der er plads til alle, også de helt små. Desuden vil vi henvende os til en seniorgruppe, som vil kunne mødes i deres egne små fællesskaber, måske med andre spil og et lidt andet setup end ved de yngre. Vi vil favne bredt og ramme nogle minoritetsgrupper, og der vil stadig være fokus på sund kost og bevægelse udover tiden ved computerne, siger Charlotte Dalmark.

Medlem af Evolve Årligt medlemskab koster 400 kr. ved én årlig indbetaling. Medlemskabet løber fra 1. februar til 31. januar uanset tidspunkt for indmeldelse. Foruden adgang til diverse arrangementer giver medlemsskabet adgang til en rabatordning ved DataHuset i Vejen og rabat på weekendbillet til foreningens LAN-fester.

Bygge på Det er hendes håb, at klubben - i takt med at der kommer flere medlemmer - vil vokse sig større. - Så vil vi bygge flere mindre arrangementer på og lave træningsforløb forbeholdt medlemmerne, hvor vi eksempelvis arbejder med teambuilding, hurtigere reflekser eller andre ting, der kan gøre dem bedre. Så vil vi også starte stille og roligt op med en træner, måske en gang om ugen, som kan give input til de unge mennesker. Det vil samtidig være hans opgave at holde et vågent øje med, hvor der er potentielle spillere, der kan gøre sig på et konkurrencehold, siger Charlotte Dalmark.