Vejens detailbutikker presses af store byggeprojekter

Klaus Kristensen, indehaver af Bog & Idé og Legekæden, er ligesom sine detailhandelskolleger nervøs for, om alle de store projekter i midtbyen - blandt andet med lukningen af Lindegade, som kan ses her i baggrunden, kan koste kunder. Foto: Dorthe Andresen

Byggeriet af det nye rådhus og udbygningen af Vejen Kunstmuseum er på sigt med til at udvikle Vejen by. Men midtbyens detailbutikker frygter, at to så store projekter på én gang kan være med til at skræmme kunderne væk fra midtbyen, fordi det er blevet svært at finde ledige parkeringspladser.

Vejen: - Der skal ikke være tvivl om, at jeg 100 procent støtter de projekter, der sættes i gang i midtbyen. Jeg går også ind for udvikling i stedet for afvikling. Men jeg forstår ikke, at man ikke får gjort det ene færdigt, før man sætter gang i det næste. Sådan siger Klaus Kristensen, der er indehaver af Bog & Idé og Legekæden ved Rådhuspladsen i Vejen midtby. Han og flere af byens øvrige detailhandlende er nervøse for, at de store projekter, der er i gang i bymidten - byggeriet af det nye rådhus og nu også udbygningen af Vejen Kunstmuseum med lukning af Lindegade resten af 2019 - vil ramme detailhandlen i byen hårdt, fordi kunderne har svært ved at finde ledige parkeringspladser. Det kan i sidste ende få store konsekvenser for butikkerne, og Klaus Kristensen mener, at kommunen ikke har gjort nok for at sikre, at kunderne fortsat har gode parkeringsmuligheder i midtbyen.

Skuffet over kommunen - Jeg er skuffet over, at kommunen ikke kan se, at det er detailhandlen, der skal holde midtbyen i gang. Nu går de så i gang med kunstmuseet og har lukket Lindegade, så det kan godt blive nogle svære måneder, forudser Klaus Kristensen, der har haft kontakt til kommunen for at gøre opmærksom på de udfordringer, som byggeprojekterne giver byens handlende. - Jeg kom selv med nogle forslag. Blandt andet, at når murerne går i gang på rådhuset, så kunne de indskrænke sig og rydde op, så vi kunne få flere parkeringspladser bag rådhuset, siger Klaus Kristensen, der siden 2007 har haft Bog & Idé og de seneste 3½ år også har integreret legetøjsbutikken Legekæden i sin butik.

Påvirker kundestrømmen Brian Jensen, der er indehaver af Skoringen - også ved Rådhuspladsen - er på linje med Klaus Kristensen. Han kan også godt mærke, at de store byggeprojekter har påvirket kundestrømmen i midtbyen. - Det med at drive detailhandel bliver mere vanskeligt. Når vi så får mindre kundestrøm i forbindelse med byggerierne, så kan det da mærkes. Det er da ingen hemmelighed, at min omsætning ikke har været i voldsom vækst i 2018, siger Brian Jensen, der udover forretningen i Vejen også har forretninger i Skjern, Ringkøbing, Holstebro og Herning. Selvom det måske ikke ser sådan ud på nuværende tidspunkt, så kan Brian Jensen godt frygte, at hvis der kommer flere udfordrende ting oveni de nuværende byggeprojekter, så kan det få stor betydning for midtbyen. - I en tid, hvor detailhandlen er så sårbar som nu, så skal der ikke meget til, før vi bliver et nyt Brørup, og det vil være en katastrofe, siger Brian Jensen, der ligesom Klaus Kristensen mener, at manglen på parkeringspladser kan betyde, at nogle kunder vælger midtbyen fra.

Vil holde tæt på I forbindelse med byggeprojekterne har Vejen Kommune på sin hjemmeside valgt at lægge kort op, der viser, hvor man kan finde de parkeringspladser, der er i og omkring midtbyen. Her er der blandt andet vist pladser langs banen, hvor der er en sti til midtbyen. Men flere af de viste parkeringspladser ligger både 100 og 200 meter fra midtbyen, og de pladser vil kunderne ifølge Brian Jensen ikke gøre brug af. - Hvis man ikke kan parkere stort set lige udenfor butikkerne, som kommer man ikke. Det er jo den holdning, der er hos mange. Hvis du ikke kan holde lige udenfor tanken, når du skal ind og købe en pakke cigaretter, så kører du videre til den næste tank, hvor du kan, siger Brian Jensen.