Sammen med 11 andre jyske kommuner sætter Vejen gang i et forprojekt, så Hærvejen bliver et attraktivt rejsemål for vandre- og cykelturismen.

12 jyske kommuner - heriblandt Vejen Kommune - er gået sammen. Med 915.000 kroner fra Nordea-fonden inviteres borgere, erhverv og lodsejere langs ruten til at udvikle planerne, som skal gøre drøm til virkelighed. Derfor igangsættes nu et forprojekt, som skal gøre den fælles ambition til virkelighed. Forprojektet skal munde ud i en samlet udviklingsplan, som ventes klar i begyndelsen af næste år.

Nu sættes der gang i et forprojekt, som skal ende ud i, at Hærvejen skal gøres det det førende rejsemål for vandre- og cykelturismen i Nordeuropa.

Flere og flere turister vælger at bruge deres rejse på at vandre. El Camino de Santiago de Compostela har således omkring 300.000 rejsende hvert år, mens vandreruten ved St. Olavsleden mellem Norge og Sverige også er et trækplaster.

Hovedfærdselsåre

Hærvejen har fra bronzealderen til begyndelsen af moderne tid udgjort Jyllands hovedfærdselsåre for handlende, pilgrimme og godtfolk. Over en sammenhængende strækning på 450 kilometer, fra nord til syd, har Hærvejen i århundreder skabt sammenhæng og rammer om danskernes daglige liv, både i forbindelse med handel og i urolige tider med krig.

I dag er Hærvejen stadig rammen for en unik natur- og kulturoplevelse, hvor rejsende søger hen for at finde ro og nærvær, til bens eller på cykel, tværs igennem nogle af landets smukkeste naturlandskaber og lokale kulturmiljøer, lige der hvor Danmarkshistoriens store og små begivenheder stadig er lette at få øje på.

Med støtte fra Nordea-fonden vil samarbejdskommunerne nu lave en samlet plan for, hvordan nutidens hærvejsrejsende kan få en endnu stærkere og mere sammenhængende oplevelse. Det skal ske i samarbejde mellem kommunerne og Destination Hærvejen - og med inddragelse af de mange foreninger, borgere og lokale virksomheder, som findes langs ruten.

Det forestående delprojekt skal munde ud i en samlet plan for, hvordan Hærvejen bliver den mest markante af sin art i Nordeuropa. Det foreløbige afsøgningsprojekt er sat til at vare et år og vil sætte rammerne for, hvordan det ambitiøse udviklingsprojekt over de efterfølgende fire til fem år skal foldes ud.

- Hærvejen har potentialet til at blive en af Europas bedste natur- og oplevelsesruter. Vi håber, at borgere, lodsejere, erhverv med videre langs Hærvejens 500 kilometer alle vil bidrage til at forbedre og kvalificere planerne for udviklingen, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, i en pressemeddelelse.

Det er rolige og interesserede rejsende, som gerne vil spise og sove godt, og som derfor ikke blot bidrager særdeles positivt til den lokale økonomi, men også til at skabe stolthed og nyt liv i de mange lokalmiljøer langs ruterne. For Hærvejskommunerne er det derfor ikke alene for gæsternes skyld, når man vælger at gå ind i det ambitiøse udviklingsprojekt. Det handler også om bosætningspolitik, friluftsstrategi og kulturpolitik - om at skabe vækst i det lokale.