Vejen vil skabe mere sikre forhold for cyklisterne

- Vejen Kommune har de seneste år ombygget flere stikrydsninger langs Boulevarden i Vejen samt opsat cyklistsignaler i krydset Fuglesangsallé/Vamdrupvej i Vejen. I år ombygges stikrydsningen på Skovvej ved Boulevarden, da politiets uheldsregistreringer viser, at ombygningerne af de øvrige kryds langs Boulevarden har haft en tydelig effekt på antallet af ulykker med cykler og knallerter, siger Vagn Sørensen, der er formand for Udvalget for teknik og miljø i en pressemeddelelse.

Det gælder specielt i vejkreds, hvor to ud af tre alvorlige cyklistulykker sker. Nu har Vejen Kommune valgt at gå med i en landsdækkende kampagne, som gennemføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Det skal bringe flere cyklister sikkert gennem trafikken.

Gode råd til cyklisterne:- Brug 2 sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje. - Vær særligt opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra. Gode råd til bilisterne: - Brug 2 sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje. - Vær særligt opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre. - Sænk farten.

Risikofyldte kryds

Det er særligt, hvor cyklisternes og bilisternes veje krydser hinanden, at der er risiko for, at de støder sammen. Kryds er nemlig det sted i trafikken, hvor cyklister har størst risiko for at komme alvorligt til skade. Faktisk blev hele 81 cyklister dræbt og 1.744 alvorligt kvæstet fra 2012 til 2016, men tallet er sandsynligvis meget større, da der er et stort antal cyklistulykker, som ikke bliver anmeldt til politiet.

De anmeldte sager alene svarer til, at to ud af tre alvorlige cyklistulykker netop sker, hvor vejene går på tværs af hinanden. Det er alt for mange, og imens andre ulykkestyper i trafikken falder, er antallet af cyklistulykker i kryds ikke reduceret.

Det er dog ikke muligt alene med krydsombygninger at forhindre at cyklister og knallerter kommer til skade i trafikken. Derfor håber Vejen Kommune med deltagelse i kampagnen "Brug 2 sekunder mere" at kunne påvirke de lette trafikanters adfærd, når de færdes i et kryds.

- Kampagneplakaterne er opsat i kryds, hvor politiet i løbet af de seneste fem år har registreret et eller flere uheld med cykler eller knallerter. Plakaterne er derfor bl.a. sat op i krydsene Boulevarden/Skovvej, Fuglesangsallé/Præstevænget, Fuglesangsallé/Vamdrupvej og i rundkørslen nord for Brørup. I krydset Boulevarden/Skovvej er der i løbet af de seneste fem år registreret tre uheld med lette trafikanter, mens der i rundkørslen nord for Brørup er registreret fem uheld med cykler eller knallerter, siger trafiksikkerhedskoordinator Anders Hørkjær Pedersen.