Vejen: Normalt er det reglen, at de kommunale budgetter skal være vedtaget og på plads senest den 15. oktober hvert år.

Sådan bliver det ikke i år. På grund af folketingsvalget i begyndelsen og sommerferien har regeringen og Kommunernes Landsforening endnu ikke en aftale om kommunernes økonomi på plads endnu.

Social- og indenrigsministeriet har den 4. juli meddelt kommunerne, at der gives dispensation for vedtagelsen af budgettet for 2020. Det kalder borgmester Egon Fræhr for en fornuftig beslutning.

- Det giver ikke rigtig mening at forsøge at få et budget på plads, når indtægtsgrundlaget ikke er kendt, fordi KL og regeringen ikke har en aftale om kommunernes økonomi på plads, siger Egon Fræhr, som venter spændt på, hvad den første aftale mellem den nye socialdemokratiske regering og KL kommer til at indeholde:

- Det bliver rigtig spændende, hvad indholdet bliver. I valgkampen blev der lovet ganske meget, og hvordan pengene til alle valgløfter skal findes, står fortsat uklart. Vi må se, om det er kommunerne, der skal holde for, eller om de mange penge kan findes på andre måder.