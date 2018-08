Vejen var for alt smal

Skibelund: Det gik helt galt på Øster Skibelundvej torsdag eftermiddag klokken 15.52, da en bilist ville foretage en overhaling af en forankørende bil.

Men vejen var alt for smal det pågældende sted, så de to biler ramte hinanden midt under overhalingen. Færdselsuheldet forårsagede heldigvis kun materielle skader.

Bilisten, der foretog overhalingen, er en 58-årig mand fra lokalområdet, og bilisten, der blev overhalet, er en 65-årig mand fra lokalområdet.