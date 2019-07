Vejen afvikler i disse dage DM for bygarder, og torsdag aften var der indmarch og åbningsceremoni. Regn og kulde lagde en stor dæmper for festlighederne, men glæden ved musikken og fællesskabet lod sig ikke skjule.

VEJEN: Bygarder fra hele landet marcherede torsdag aften ind på Henning Have Stadion i Vejen. Byen er atter vært ved DM for bygarder, og selv om regnen silede ned, og blæsten var ubarmhjertig og kold, genlød hele området af glad og velspillet musik. De 31 garder marcherede i takt med smil på læberne og masser af positiv udstråling. Der blev totalt set bort fra våde fingre og frysende, bare lår. Alle var tilsyneladende indstillet på at gøre indmarchen til en festlig oplevelse for de mange fremmødte tilskuere, og missionen lykkedes, omend de medbragte regnfrakker, som en stor del af garderne trak i, gjorde det næsten umuligt at nyde de mange farveflotte dragter.

Foto: Chresten Bergh Vejen Garden skal forsvare guldet ved dette års DM, og pokalen var naturligvis medbragt ved åbningsceremonien, hvor den blev skiftet ud med en erindringspokal. Foto: Chresten Bergh

Afleverede pokalen En meget veloplagt og velspillende Vejen Garde gik naturligvis forrest og bar med ære den store pokal ind, som et synligt bevis på, at garden ved sidste DM vandt retten til at kalde sig landets bedste bygarde. Pokalen blev efter indmarchen leveret tilbage til Landsgardeforenngens formand, Carsten Petersen, og Vejen Garden fik en erindringspokal i bytte. Herefter holdt både Vejens borgmester, Egon Fræhr (V), direktør i Vejen Idrætscenter, Jakob Sander, og landsgardeforeningens formand tale.

Foto: Chresten Bergh Ved sidste DM for bygarder i Vejen fik Vejen Gardens medlemmer deres våde tøj tørret i kælderen under butikken Lady Lingeri. Muligheden for at dette skulle ske igen i år var til stede, men det meste af regnen blev holdt på afstand af medbragt regntøj. Foto: Chresten Bergh

Aflagde ed To repræsentanter for de mange bygarder - Vejen Gardens tamburmajor Louis R. Daugaard og Lærke Larsen fra Slagelse Garden, som sidste gang fik Grev Ingolfs pris - aflagde ed og skitserede reglerne for afviklingen af DM for bygarder. Herefter spillede gardernes fælles musikkorps Grev Ingolfs march, og de mange bygarder forlod Henning Have Stadion lige så velspillende og vel-marcherende, som de ankom. De danske og de internationale dommere, Vejen Byråd, repræsentanter for Landsgardeforeningen og for de deltagende garder tog bagefter til reception på Vejen Sportshotel. DM for bygarder fortsætter hele weekenden. Fredag afvikles blandt andet en bymarch-konkurrence i Vejens bymidten. Konkurrencen begynder klokken 14.

Foto: Chresten Bergh Borgmester Egon Fræhr (V) talte i sin åbningstale om glæden ved at gøre sig umage i fællesskab. Glæden var absolut til stede ved åbningsceremonien - også selv om regnen silede ned. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Borgmester Egon Fræhr (V) holdt åbningstale og påpegede, at vi lever i en tid, hvor mange tænker individuelt, og det gælder om at få øjnene op for det gode ved at skabe noget og gøre sig umage i fællesskab. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Formand for Landsgardeforeningen. Carsten Petersen, modtog Vejen Gardens pokal. Garden fik en eringsdringspopakl i bytte, men går efter at vinde guldet påny. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Ved åbningsceremonien blev der aflagt en ed for bygarder. Den blev læst op af Lærke Larsen fra Slagelse Garden og Louis R. Daugaard, tamburmajor i Vejen Garden. Foto: Chresten Bergh

