Vejen tilbage i top ti som erhvervsvenlig kommune

Vejen: Efter i fjor at være dumpet ned på 14. pladsen i Dansk Byggeri klimamåling over landets mest erhvervsvenlige kommuner er Vejen nu tilbage i top 10. Lige præcis der, hvor kommunen i følge vækststrategien har en målsætning om at være placeret.

Vejen Kommune toppede i 2016 med en førsteplads og med en andenplads i 2017. I 2019-målingen er Vejen på en ottendeplads. Og det glæder borgmester Egon Fræhr, som ikke kender indholdet i undersøgelsen, da JydskeVestkysten beder om en kommentar:

- Det glæder mig da, at det går den rigtige vej. Uden at kende detaljerne i undersøgelsen så er det altid godt, at den indsats, vi har sat i værk for at forbedre vores placering fra i fjor, bærer frugt. Det er ikke mindst medarbejdernes fokus på hele tiden at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at vores virksomheder kan udføre deres job. I det hele taget er konkurrencen mellem kommunerne blevet hårdere og hårdere, så det er derfor rigtig godt, at vi endnu engang er i top 10, siger Egon Fræhr.