Vejen søger millioner til at forbedre bymidten

Borgmesteren tilføjer, at også passagen under jernbanen samt posthusområdet skal tænkes ind.

- I øjeblikket er der gang i flere store anlægsprojekter med nyt rådhus samt opførelsen af Alfa Tower med det nye bibliotek. Desuden er projektet ved kunstmuseet undervejs. Det stiller os over for nogle opgaver med at finde frem til, hvordan hele bymidten skal se ud, og hvordan bymidten kan løftes til gavn for borgere, besøgende samt erhvervslivet, fortæller borgmester Egon Fræhr.

Vejen: Vejen Kommune håber at kunne komme i betragtning til et millionbeløb fra den erhvervsdrivende forening Realdania.

I forbindelse med ansøgningsarbejdet er der nedsat en følgegruppe.Følgendegruppen består af borgmester Egon Fræhr, formand for Udvalget for teknik og miljø Vagn Sørensen, kommunaldirektør Ole Slot, afdelingschef Peer Rexen og afdelingschef Peter Hansen. Desuden er Jørgen Thøgersen og Frank Schmidt-Hansen udpeget.

Ankomststed

Ansøgningen vil have fokus på dels at opgradere især banegårdspladsen som ankomststed til Vejen midtby, dels hvordan midtbyen bindes sammen af spændende byrum på tværs af banen fra det nye bibliotek til midtbyens butikker. Arealet omkring Banegårdspladsen, underføringen og forbindelserne til biblioteket og rådhuspladsen vil være omdrejningspunkt for ansøgningen.

Realdania forventer at kunne støtte fysiske projekter med op til ti millioner kroner. For at komme i betragtning er det en forudsætning, at kommunen medfinansierer mindst 50 procent af økonomien i projekterne

Vejen Kommunes medfinansiering forventes at skulle findes i det midler, der er budgetteret til anlægsprojekter i midtbyen. Kommunen har budgetteret 10 millioner kroner inden for eksisterende anlægsbudgetter til blandt andet Banegårdspladsen, biblioteksområdet, Sporet, parkeringspladsen ved rådhuset samt udearealer ved kunstmuseet.

Projektet med ansøgningen bliver forankret i Udvikling & Erhverv i samarbejde med Teknik & Miljø. Vejen Kommune samarbejder med tegnestuen Labland i forhold til ansøgningsmaterialet.

Referat Økonomiudvalget d. 29.01. 2019 - Vejen Kommune

I forbindelse med ansøgningsarbejdet vil der blive inddraget forskellige interessenter som for eksempelvis Vejen Handelsstandsforening - herunder Kvickly -, DSB ejendomme, Sydtrafik og de virksomheder, der ligger i og omkring projektområdet.