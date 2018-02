Vejen rykker op i musikkens superliga

- I forvejen samarbejder vi med Østerbyskolen omkring kompagnonundervisning, hvor vi har to lærer, der underviser i skolens indskolingsklasser. I sommer etablerede vi instrumentklasser på 5. og 6. årgang, så de to skoler har allerede et meget velfungerende partnerskab, siger musikskoleleder Gitte Hvid.

Skolerne, musikskolerne og kommunerne har forpligtet sig til at give gratis instrumental- og orkesterundervisning i skoletiden for hele klasser i et flerårigt forløb.

Projekt OrkesterMester får 3,4 millioner kroner fra Nordea-fonden.Pengene går til instrumentkøb, men også til kurser for underviserne og til transport. Skoleorkestrene skal jævnligt mødes med landets professionelle orkestre og ensembler. En del af projektet er også at arrangere "OrkesterMesterFester" sammen med DR SymfoniOrkestret i DR Koncerthuset med deltagelse af alle skoleorkestrenes elever. OrkesterMester er udviklet af Danske Musik- og Kulturskoleledere i partnerskab med Skolelederforeningen, DR SymfoniOrkestret og Dansk Musikskolesammenslutning. Landets øvrige symfoniorkestre bakker også op om OrkesterMester, ligesom amatørorkestrenes landsforeninger, Børne- og Kulturchefforeningen og Music in the Brain på Aarhus Universitet gør det.

- Vejen Kommune ønsker OrkesterMester-projektet velkommen. Byrådet har i efteråret 2017 godkendt en branding- og bosætningskampagne, hvor en af målgrupperne er børnefamilier. Projektet understøtter de tiltag, som vi gør for at få nye borgere, siger udviklingschef Per Rexen.

Med ambitionerne om at lave Vejen Kommunens første klassiske orkester får musikskolen også mulighed for et tættere samarbejde med andre af Vejen Kommunes skoler, som etablerer instrumentklasser, og med Vejen Garden.

Det ambitiøse projekt, OrkesterMester, henvender sig til elever fra 2. årgang, og meningen er, at der allerede efter et år med instrumentalundervisning etableres et orkestertilbud for eleverne.

Fantastisk begivenhed

- Følelsen af at kunne få lyd ud af et instrument giver grobund for at tro på egne evner. Det giver også en helt unik mulighed for at blive en del af det stærke fællesskab i et orkester. Du er afhængig af de andre, og de er afhængige af dig. OrkesterMester kan blive en nøgle til at øge børns empati og evne til samarbejde. Vi håber samtidig, at OrkesterMester med eksemplets magt kan inspirere til tættere samarbejder mellem folke- og musikskoler, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Lige så begejstret er skoleleder på Østerbyskolen, Allan Lauenblad:

- Det, at vi får et skoleorkester, er helt vildt. Det er der ikke mange skoler, der har. Det er en fantastisk begivenhed, og her får Vejen endda et flag mere at kippe med i kommunens bosætningspolitik.