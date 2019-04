Vejen oplever markante stigninger i huspriserne

Hun føjer til: - Det er en positiv udvikling for Danmark og især de områder, som tidligere har haft svært ved at tiltrække nye beboere til deres huse."

Det bliver faktisk til en top fem-placering i den seneste oversigt over udviklingen i huspriserne for første kvartal af 2019. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris var i marts på 7.191 kroner, og det er en stigning på 13,5 procent i forhold til året før.

Sund stigning

Selv om der er tale om en beskeden stigning for hele landet på to procent, så er det værd at bemærke, at tendensen gør sig gældende i store dele af landet.

I 62 ud af landets 98 kommuner er husene således blevet mere værd i forhold til første kvartal 2018.

- Det er jo ikke voldsomme prisstigninger, når vi ser på tallene for hver enkelt region, men det er sunde stigninger - især fordi vi kan se, at udviklingen har spredt sig til endnu flere dele af provinsen, siger Birgit Daetz.

For første gang siden december 2014 stiger priserne på huse mere, end de gør på markedet for ejerlejligheder. Her fremgår det, at salgspriserne lå to procent over niveauet for de første tre måneder af 2018. Til sammenligning var priserne på ejerlejligheder blot steget 1,7 procent i forhold til sidste år.