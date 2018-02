Vejen oplever et sandt babyboom

Lysten til at få børn at så absolut til stede. 75 flere børn kom til verden end året før, hvilket er en stigning på intet mindre end 20 procent.

Flere forklaringer

Hun mener, at der er flere forklaringer på de mange børnefødsler:

- Der er ingen tvivl om, at økonomi spiller en væsentlig rolle. Men jeg tror også, at Vejens placering på landkortet har noget at sige. Vejen Kommune passer perfekt til børnefamilier. Der er rigtigt mange arbejdspladser i nærområdet, og der er gode pasningsmuligheder og gode skoler. Alt hvad der handler om netværk om børnene, det er bare i orden i Vejen Kommune, vurderer Ditte Melsen.

Jørgen Thøgersen, der er formand for Udvalget for sundhed, kultur og fritid, er glad for det stigende børnetal.

- Det er bestemt glædeligt, at børnetallet i Vejen Kommune vokser. At der fødes flere børn vil have en positiv effekt for både dagpleje, børnehave og skole. Det gælder især i de mindre samfund, siger udvalgsformanden.

Lintrup er et af de landsbysamfund, der har oplevet et sandt babyboom. Her er der i 2017 født hele 14 børn. Markus på to måneder er en af dem. Familien som består af Pia og Christian Thymann-Donslund samt to større børn, som alle bor lidt udenfor Lintrup.

- Når man bor i et lille landsbysamfund, så er det vigtigt, at der kommer nogle børn. Lintrup er et rigtigt godt sted at få børn, også selvom man skal køre til mange ting, siger Pia Thymann-Donslund.

De to øvrige børn, Frederikke på fire år og Kasper på to år, går i henholdsvis dagpleje og børnehave i Lintrup, og det skal Markus også, når han bliver lidt større.

- Der er ingen tvivl om, at vi vælger det lokale, det er vigtigt med opbakning til for eksempel den lokale skole, fastslår Pia Thymann-Donslund, som er glad for de mange tilbud der findes til børnefamilier i Vejen Kommune.

- Der er for eksempel barnevognsfitness, salmesang, babybio og arrangementer på biblioteket, så der er masser af muligheder.