Vejen med to navne døbes om, så ambulancerne kan finde vej

HOLSTED: I den ene ende hedder vejen Lovrupvej - i den anden Lourupvej. I den ene ende ligger vejen i Vejen Kommune - i den anden i Esbjerg Kommune.

Men vejen mellem Esbjergvej og Gørding nær Holsted er den samme. Og det går slet ikke.

Førerne af ambulancer, brandbiler og andre udrykningskøretøjer kan komme på vildveje, når der er to navne for den samme vej. Eller rettere sagt; GPS'erne i udrykningskøretøjerne løber sur i det, hvis ikke vejene er navngivet pinligt korrekt. GPS'erne vil simpelt hen ikke finde et gadenummer, hvis gaden ikke er stavet korrekt.

Da de to vejnavne udtales helt ens, kan en forkert stavemåde på alarmcentralen medføre katastrofale forsinkelser. Forveksles de to vejnavne med hinanden, og man prøver at slå et husnummer op på Lovrupvej, som i virkeligheden ligger på Lourupvej, står den moderne teknik af.

- GPS'en kan ikke finde ud af det. Det er utroligt, at teknikken i disse moderne tid ikke kan, men det skal være 100 procent korrekt, siger Vagn Sørensen (V), formand for teknik og miljøudvalget i Vejen Kommune.

Og Vejen Kommune bøjer sig: Stavemåden i Vejen Kommune, Lovrupvej, ændres til Lourupvej. Det sker ikke, fordi storebror har trynet lillebror, men fordi der ligger flest adresser i Esbjerg Kommune. Og som en trøst for Vejen-borgerne så kommer Esbjerg Kommune til at betale for den nye skiltning i Vejen Kommune.

18 personer fordelt på ni adresser samt ni virksomheder, herunder landbrug, vil blive berørt af navneændringen.

Og folk med lang hukommelse vil vide, at Vejens Lovrupvej oprindelig var stavet med u, men det blev ændret til den nuværende stavemåde af den tidligere Holsted Kommune.