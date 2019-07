Vejen ligger bedst med få dagpengemodtagere

Vejen er blandt de kommuner i landet med relativt færrest dagpengemodtagere, og det vækker glæde hos lederen for jobrekruttering.

Ud fra Samlinos Danmarkskort med kommuneinddelinger ser det ud til, at kun fem kommuner ligger marginalt lavere end Vejen Kommune: Det gælder Hedensted og Skanderborg i Østjylland og de sjællandske kommuner Egedal, Solrød og Allerød. Sidstnævnte ligger lavest af alle på 2,22 procent.

Samlino har gennemgået samtlige 98 kommuner på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet, og helt eksakt er procenten i Vejen nede på 2,61, hvor gennemsnittet for kommunerne i vores region er 3,69 procent.

Sammenligningsplatformen på nettet Samlino har netop færdiggjort en større undersøgelse om dagpengeforholdene i Danmark, og den viser, at Vejen Kommune målt i procent har færrest dagpengemodtagere i hele Region Syddanmark i forhold til andelen af arbejdsløshedsforsikrede via en a-kasse.

Vejen: Tilbage i marts måned kunne vi fortælle, at ledigheden i Vejen Kommune lå markant under landsgennemsnittet, og billedet er det samme, når man ser på andelen af dagpengemodtagere.

Steen Aldenborg, leder i Vejens afdeling for jobrekruttering og uddannelse

Vi forsøger at synliggøre vores ledige borgere som mulige medarbejdere hos virksomhederne, så de også kommer i spil til stillinger, som kunne være gået til nogen, som i forvejen er i job.

Smitter positivt af

De nye tal glæder naturligvis Vejen Kommunes leder i afdelingen for jobrekruttering og uddannelse, Steen Aldenborg, som har svært ved at komme med en præcis årsag.

- Men jeg tænker, det hænger sammen med, at det går rigtig godt for vores virksomheder, som så smitter positivt af på vores afdeling, siger han.

Vejen Kommune arbejder ifølge ham med en såkaldt rekrutteringsservice, som i praksis betyder, at kommunen aktivt kontakter virksomheder, som mangler arbejdskraft.

- Vi forsøger at synliggøre vores ledige borgere som mulige medarbejdere hos virksomhederne, så de også kommer i spil til stillinger, som kunne være gået til nogen, som i forvejen er i job, siger Steen Aldenborg.

Han synes, at samarbejdet på beskæftigelsesområdet mellem kommune og erhvervsliv fungerer upåklageligt, og Vejen Kommune har to medarbejdere specifikt ansat til at skaffe arbejdskraft til virksomhederne.