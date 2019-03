Vejen i hård konkurrence om VM værtskab

Jels/Vejen: Fredag den 15. marts skal Vejen kommune og Trekantområdet Danmark præsentere deres bud på VM-værtskabet foran det internationale kano og kajakforbund på et møde i Bejing.

Vejen får hård konkurrence af Bratislava (Slovakiet), Gyor (Ungarn), Metkovic (Kroatien) og Ningbo (Kina), men borgmester Egon Fræhr spår, at der er gode chancer for, at verdens bedste kano- og kajakroere skal til Danmark i 2023.

- Jeg synes, vi stiller med et rigtig stærkt bud. Vi skiller os ud, fordi vores ansøgning er bygget op om vikingetemaet, som Jels jo netop er kendt for. Så vi krydser fingre for, at det lykkes at hive mesterskabet til vejen. Det vil være med til at brande vores smukke kommune og samtidig vise nogle af de anvendelsesmuligheder, Søbadet i Jels har, siger han i en pressemeddelelse.