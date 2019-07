I Vejen Kommune emangler der 114 førstehjælpere. Derfor opfordrer organisationen "Danmark Redder Liv" til, at der i samarbejde med kommune, lokalråd, borgerforeninger og frivillige sættes initiativer i gang, som kan sikre et højt førstehjælpsberedskab.

Vejen: Allerede nu bliver førstehjælpere i "Danmark Redder Liv" i gennemsnit kaldt ud til et hjertestop et eller andet sted i Region Syddanmark flere gange dagligt. Alene i marts 2019 var der 108 hjertestop, som de frivillige rykkede ud til. I Vejen Kommune står 136 klar til at rykke ud, men det er alt for få.

Dansk Folkehjælp, der står bag initiativet til "Danmark Redder Liv," har lavet en statistisk opgørelse, hvor der er taget udgangspunkt i ambulanceudrykninger til hjertestop eller tilsvarende. Ud fra det samlede antal hjertestop, som ligger på anslået 1200 pr. år i Region Syddanmark, viser en statistik, at der i Vejen Kommune anslås at have været 39 hjertestop i 2018.

Da det er afgørende, at der ydes livreddende førstehjælp indenfor de første fem-seks minutter, anslås det, at der er brug for minimum 250 frivillige førstehjælpere pr. kommune til at sikre ordningen en bedre dækning.

Hvis ordningen derfor skal fungere optimalt, burde i hvert fald næsten dobbelt så mange, som de i dag 136 tilmeldte i Vejen Kommune, være klar til at rykke ud. Derfor opfordrer organisationen til, at der sættes lokale initiativer i gang for at hverve flere.