Vejen har kurs mod endnu et millionplus i milliardbudget

I alt var der 236,4 mio. kr. i kassen ved nytår, og det var 113 mio. kr. mere, end man havde regnet med, da budgettet blev sat sammen. Den højere kassebeholdning skyldes især, at flere større anlægsprojekter er blevet forsinket, og at anlægsudgifterne i 2017 derfor var væsentligt lavere end budgetteret, lyder forklaringen i indstillingen til politikerne. Med andre ord skal en stor del af pengene bruges på kommende byggeprojekter.

Styr på tingene

Resultatet af den skattefinansierede drift er foreløbig et overskud på næsten 125 mio. kr. Heraf er der brugt næsten 111 mio. på skattefinansierede anlægsudgifter. Det giver på det samlede skattefinansierede område et overskud på næsten 14 mio. kr.

- Det er jo altid dejligt, når budgettet holder til den gode side. I Økonomiudvalget noterer vi os, at der ser ud til at være styr på tingene, og at det ser ud til, at vi kommer ud med et lille underskud. Så er der jo altid noget, som skal overføres til det kommende år, men det ser ud til, at vi ender på cirka 14 mio. kr., siger borgmester Egon Fræhr (V).

Han husker dog også på, at overskuddet kommer ud af et samlet budget på 2,5 mia. kr.

- Men resultatet er stadig godt, for det kunne jo også stå med negativt fortegn. Det er resultatet af generel påpasselighed i alle led og en god økonomistyring. Så er der også nogle af de store områder, eksempelvis i jobcentret, som har vist sig billigere, end vi havde regnet med. Det er mange bække små, siger en tilfreds Egon Fræhr.

Regnskabet er ikke endeligt, da der fortsat bogføres i regnskab 2017 frem til begyndelsen af februar.