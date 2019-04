Vejen har færrest ulykker med traktorer i trafikken

Vejen Kommune: Et sikkert tegn på forår er, at store landbrugsmaskiner nu igen er begyndt at vise sig i landskabet - ikke bare på markerne, men også ude omkring på vejene. I Vejen Kommune er mere end 1000 kilometer af vejnettet i det åbne land, og på landevejene fylder de stadig større landbrugskøretøjer efterhånden godt, når landmændene kører til og fra deres marker.

Det øger samtidig risikoen for trafikuheld, hvor et landbrugskøretøj er involveret. Heldigvis har antallet af uheld, hvor et landbrugskøretøj og en bil er involveret, de seneste år ligget på et lavt niveau i Vejen Kommune.

Men skal antallet af uheld holdes nede, er det vigtigt, at både almindelige bilister og landmændene er opmærksomme, når de mødes på vejene, skriver Vejen Kommune i en pressemeddelelse om landbrugskøretøjer på kommunens vejnet.

H.C. Gæmelke, der er landmand i Vejen og formand for Jysk Landbrug, gør opmærksom på, at det er vigtigt, at bilisten holder afstand, så chaufføren i traktoren kan se bilen.

- Men man skal som bilist også holde øje med landbrugskøretøjets lygter, inden man begynder at overhale, siger H.C. Gæmelke.