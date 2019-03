Vejen har den laveste ledighed i det sydjyske

Med 2,68 procent ligger ledigheden et godt stykke under landsgennemsnittet. Borgmester Egon Fræhr vurderer, at indsatsen over for ledige borgere og samarbejde med virksomheder er velfungerende.

En opgørelse over ledighedstallene blandt de syv syd- og sønderjyske kommuner sætter Vejen Kommune ind på den bedste placering med en lav ledighed på blot 2,68 procent. Dermed ligger Vejen klart under landsgennemsnittet, som er på 3,83 procent.

Vejen: Når det gælder om at være i beskæftigelse, så går det rigtig godt for borgerne i Vejen Kommune.

Borgmester glæder sig

Borgmester Egon Fræhr glæder sig over den lave ledighed på kun 2,68 procent, og han forklarer:

- Vi bliver bekræftet i, at der er godt gang i hjulene i Vejen Kommune, og at vores indsats for ledige borgere og samarbejde med virksomheder er velfungerende. Det er et godt udgangspunkt for, at vi kan få endnu flere med på arbejdsmarkedet"

I Vejen Kommune har især samarbejdet med de lokale virksomheder vist sig at give gode resultater, Egon Fræhr uddyber:

- Vi har en proaktiv rekrutteringsindsats for de virksomheder, der mangler arbejdskraft. Virksomhederne har én indgang til Jobcentret/rekrutteringsenheden. Vi udbygger og vedligeholder gode relationer til virksomhederne og vedligeholder vores viden om, hvad der sker på arbejdsmarkedet. Viden om det lokale arbejdsmarked er afgørende for værdien i jobsamtaler med de arbejdssøgende.

De gode resultater får dog ikke Vejen Kommune til at hvile på laurbærerne. Ifølge Egon Fræhr arbejdes der på at fortsætte den gode tendens i kommunen:

- Vi byder - sammen med de andre seks kommuner i Trekantområdet (Job7) - aktivt ind på projekter, der er målrettet opkvalificering af borgere til konkrete jobåbninger. Desuden arbejder vi løbende på at udvikle kvaliteten og indholdet i jobsamtalen med de arbejdssøgende, fortsætter borgmesteren.