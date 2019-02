Vejen gør klar til at nedlægge 78 affaldsbeholdere

Nu har Udvalget for Teknik og Miljø, behandlet sagen og besluttet sig for, efter hvilke kriterier, affaldsbeholdere skal nedlægges. Det er affaldsbeholdere, på naturpladser uden overnatningsmuligheder eller længerevarende ophold, på rastepladser og i byrum, hvor affaldsbeholdere står tæt, og hvor de erfaringsmæssigt kun er lidt benyttede, og det er på små rastepladser uden mulighed for længerevarende ophold.

Vejen Kommune: Det kan være tvivlsomt, om det kommer til at gavne andet end kommunens økonomi, at indstille tømningen af 78 udvalgte affaldsbeholdere rundt omkring i kommunen. Men i forbindelse med byrådets godkendelse af budgettet for 2019 og overslagsårene har politikerne besluttet, at driftsudgifterne på grønne områder og almen vejdrift skal reduceres med 100.000 kroner årligt ved at nedlægge affaldsbeholdere.

Senest i marts

På den baggrund nedlægges 78 affaldsbeholdere. Syv af dem står i dag i boligområdet omkring Vestervang i Brørup, hvor grundejerforeningen, står for vedligeholdelsen af de grønne områder.

- Men hvis kommunen ikke mere vil tømme affaldsbeholderne på Vestervang, vil vi ikke have dem fjernet, så må vi selv betale for tømningen af dem, siger Jesper Eskelund, der er med i grundejerforeningen på Vestervang.

- For år tilbage opsatte vi nogle affaldsspande med hømhøm-poser til hundelufterne, men det endte med, at poserne gang på gang blev stjålet, siger Hanne Welling, der er kasserer i grundejerforeningen.

Kommunen har også registreret enkelte andre affaldsbeholdere, som står på privat ejendom. Her vil ejeren få besked om, at kommunen ikke mere vil tømme dem. Grundejeren vil dog få tilbudt selv at overtage affaldsbeholderne.

Kommunen er allerede i fuld gang med at nedlægge de udvalgte affaldsbeholdere, og det forventes, at samtlige affaldsbeholdere vil være nedlagt i slutningen af marts.

- Nogle af dem kan eventuelt overdrages til lokale foreninger eller grundejere, hvis de ønsker det, men fremover skal de selv stå for driften og vedligeholdelsen. Så vil vi evaluere det efter et år og se på, om nedlæggelsen har ført til større behov for at samle skrald i områderne. Vi skal også være opmærksom på, om nedlæggelsen af nogle affaldsbeholdere ét sted fører til, at affaldet flyttes til et andet sted og dermed en øger belastningen på andre skraldespande, eller om det ender på utilsigtede steder, siger udvalgets formand, Vagn Sørensen.