Vejens butikker medvirker for 11. gang ved en landsdækkende Støt Brysterne-event. I bymidten pyntes der op med lyserødt, og der er mulighed for at vinde fine præmier.

VEJEN: Vejens bymidte bliver endnu en gang pyntet op i lyserøde farver. Det sker på lørdag i anledning af Lyserød Lørdag, hvor byens butikker går sammen om at rejse penge til brystkræft-sagen. Den lokale tovholder er igen i år butiksindehaver Rita Fredslund-Hansen fra Lady Lingeri.

- Vi skal have forsket endnu mere i, hvorfor så mange kvinder får brystkræft. Der er sket meget i de godt tyve år, jeg har arbejdet med proteser til brystkræft-ramte, men vi er ikke i mål endnu. Sygdommen tager stadig en pige i ny og næ. Det gør ondt at læse dødsannoncer, og det er ikke ret længe siden, at mit blik fangede endnu en dødsannonce, hvor det fremgik, at en ung kvinde i lokalsamfundet var død af kræft. Det er trist at se, siger Rita Fredslund-Hansen, som håber på stor opbakning til lørdagens arrangement.