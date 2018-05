Vejen går efter håndværkere

Ifølge udviklingschefen er Vejen som kommune meget alene om at gå målrettet efter de unge faglærte og ufaglærte. Opgaven er dog stadig stor, og kommunen har således tænkt sig at sætte ind på flere forskellige parametre.

Vejen: Der er brug for flere håndværkere i Vejen Kommune som svejsere, elektrikere, laboranter og smede. Det er årsagen til, at kommunen netop har lanceret en kampagne for at nå ud til flere yngre mennesker, som enten er faglærte eller ufaglærte, fortæller udviklingschef Peer Rexen.

For os handler det først og fremmest om bosætning, men virksomhederne ved også, at det er lettere at holde på deres medarbejdere på lang sigt, hvis de i forvejen bor i området.

Investerer i sociale medier

Udviklingschefen nævner blandt andet, at kommunen er i dialog med lokale virksomheder om, hvordan de kan få pendlere til at bosætte sig inden for kommunegrænsen.

- For os handler det først og fremmest om bosætning, men virksomhederne ved også, at det er lettere at holde på deres medarbejdere på lang sigt, hvis de i forvejen bor i området, siger Peer Rexen.

Vejen Kommune har desuden valgt at investere i målrettede annoncer på sociale medier som Facebook og Instagram, der skal ramme yngre mennesker direkte fra andre steder i landet.

- De skal vide, at vi har rigtig meget at tilbyde dem. Det gælder både spændende jobmuligheder og relativt billige boliger for førstegangskøbere, siger han og tilføjer, at der til efteråret laves et par større events til interesserede.

Ifølge udviklingschefen er Vejen Kommune faktisk i den høje ende, når det gælder om at uddanne unge til håndværksfagene, men efterspørgslen er stor i området.

- Over 3.000 af medarbejderne i den private sektor her i kommunen er udlændinge, og det er udtryk for, hvor svært det er at skaffe dansk arbejdskraft, siger han.