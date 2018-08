Vejen fortsætter fornem vækst i beskæftigelsen

På et år er der skabt 213 nye fuldtidsstillinger i Vejen Kommune. Direktør i UdviklingVejen konstaterer, at der er særlig gang i udviklingen inden for byggeri og byggematerialer.

Vejen: Hjulene snurrer i det private erhvervsliv rundt i Vejen Kommune.

Opsvinget fortsætter, og det sætter sit tydelige præg på antallet af nye arbejdspladser rundt på virksomhederne

På landsplan er beskæftigelsen steget med 1,7 procent, men et kig på udviklingen i Vejle Kommune viser, at væksten er endnu større. Det understreges i en analyse fra Dansk Erhverv.

Vejen hører til de kommuner i Region Syddanmark, som leverer solstrålehistorierne, når det gælder beskæftigelsesvækst. I Vejen Kommune er væksten på to procent.

213 nye fuldtidsstillinger er det blevet til i første kvartal 2018 i forhold til samme periode i fjor.

Direktøren i UdviklingVejen, Ulrik Kragh, glæder sig over udviklingen. Han peger i første omgang på, at det er inden for byggebranchen, at der er skabt nye stillinger.

- Det ser rigtig fornuftigt ud, og analysen fra Dansk Erhverv er god og positiv. De seneste to år har det særligt været fødevarebranchen, som har trukket væksten. Hvis man skal forsøge at forklare den positive udvikling, så er der ingen tvivl om, at virksomheder inden for byggeri og byggematerialer har rigtig travlt, og at der derfor er sket en jobvækst her, mener Ulrik Kragh.