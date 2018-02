Vejen er som handelsby under et enormt pres

En ny rapport fra Institut for Centerplanlægning tager livet af en stribe handelsbyer rundt i landet. Citymanager er overbevist om, at det kræver en fortsat kamp for at holde sig på kortet.

- I den første prognose, som vi så, var Vejen visket af kortet. Nu er der kommet en ny oversigt med en lidt mere optimistisk melding, og her er Vejen igen på kortet. Prognosen viser med al tydelighed, at det gælder om at være i offensiven og tage initiativ til aktiviteter og indsatser, som skaber liv i byen, lyder det fra citymanager Flemming Simested.

Det er Institut for Centerplanlægning (ICP), der forudsiger den dystre prognose efter at have kortlagt de danske byer.

Ikke færre end tre fjerdedele af de danske byer står til at miste deres brede butiksliv inden 2030, hvis halvdelen af danskernes forbrug flytter over til nethandelen.

Institut for Centerplanlægning konstaterer i sin rapport, at Vejen bymidte er det primære indkøbssted for forbrugerne i Vejen. Samtidig tiltækkes også kunder fra det nærmeste opland i øvrigt.Vejens primære konkurrent er blandt andet Kolding Storcenter, der ligger meget let tilgængeligt fra Vejen, når man er i bil. Vejen bymidte er koncentreret ved Torvet samt i Nørregade og Rådhuspassagen. En af bymidtens styrker er beliggenheden af tre store dagligvarebutikker Kvickly, Løvbjerg og Rema 1000 centralt i bymidten. Desuden er der et relativt godt og bredt udbud af udvalgsvarebutikker i forhold til byens størrelse, hedder det i rapporten.

Skræmmende læsning

På de seneste fire år er der forsvundet ikke færre end 4.000 forretninger rundt i landet. Handelen på nettet accelererer fortsat - og forventes i 2030 at udgøre 40-50 procent af danskernes handel.

- Det er skræmmende læsning, at det skal gå ud over så mange handelsbyer. De mest pessimistiske prognoser viser, at kun Esbjerg, Kolding og Sønderborg kan fastholde deres status som handelsbyer i 2030 i det syd- og sønderjyske. Det viser med al tydelighed, at der skal kæmpes, og vi skal holde fast i vort arbejde på at tiltrække nye forretninger. Desuden er der altafgørende, at vi har et godt samarbejde med kommunen, så vi også kan have en attraktiv bymidte, tilføjer Flemming Simested.

Ifølge Flemming Simested er det altafgørende, at der fortsat gøres en indsats for at bevare flest mulige forretninger i bymidten:

- Det er vigtigt, at politikerne fastholder, at det kun er pladskrævende forretninger, der kan placeres i udkanten af byen, sådan som vi har set det med eksempelvis Thansen og Jem & Fix. Men en by er ikke kun handelslivet. Det er vigtigt med mange forskellige aktiviteter i bymidten. Der skal være steder at spise, der skal være caféer samt kulturelle tilbud, mener citymanageren.

Direktør i Institut for Centerplanlægning, Per Nyborg, kalder den stigende nethandel for den helt store udfordring for handelsbyerne:

- Vi har svært ved at se, at noget afgørende kan ændre på den proces. Der kan være lokale ildsjæle, der gør, at en by kan holde stand i længere tid, men hele den måde, vi handler på, hvor vi kigger længere end hen om hjørnet, gør udviklingen meget svær at vende, siger Per Nyborg til dagbladet Politiken.