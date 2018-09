Vejen er rykket positivt med image og sygedagpenge

- Sidste år gik Vejen Kommune tilbage i kategorien sygedagpenge. Det har vi haft fokus på det seneste år, hvorfor vores indsatser her belønnes med højere karakterer. Vi har desuden arbejdet meget bevidst på kommunens image. Her ligger vi nu på en 3.plads, bemærker Egon Fræhr i en pressemeddelelse.

Borgmester Egon Fræhr hæfter sig ved, at Vejen Kommune går frem på to områder. Det ælder sygedagpenge og kommunens image, hvor især arbejdet med at fastholde og tiltrække nye virksomheder får en meget positiv vurdering i DI's undersøgelse.

Et dybere kig i analysen fra Dansk Industri viser omvendt, at det også er gået fremad på nogle vigtige områder.

Det ærgrede borgmester Egon Fræhr sig over i tirsdagens udgave af JydskeVestkysten. Det er særligt infrastruktur- og handicapområdet, som er en medvirkende årsag til, at Vejen er røget ud af top ti.

Godt samarbejde

Formanden for DI Sydvestjylland, Jens Damgaard, glæder sig ligesom borgmesteren over fremgangen i kategorien sygedagpenge.

- Glædeligvis kan vi registrere, at der er et godt samarbejde mellem virksomhederne og kommunens jobcenter, og at kommunen er god til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet igen, siger Jens Damgaard, der samtidig understreger, at kommunens omdømme er alfa og omega.

- Det er afgørende for fremtidens vækst og beskæftigelse, at kommunen har et godt omdømme udadtil. Det er jo også afgørende for, at der kan tiltrækkes tilflyttere, at der er et dynamisk område med nye virksomheder, og at der er jobs at få, siger Jens Damgaard.

At Vejen Kommune har et godt omdømme som erhvervskommune, kan den forholdsvis nyetablerede virksomhedsejer i Vejen Kommune, adm. direktør Christopher Nysted Sørensen, Voda a/s, skrive under på. Omkring årsskiftet startede han sin virksomhed i Vejen Kommune efter at have undersøgt mulighederne i flere kommuner både øst og vest for Vejen.

- Vi valgte at etablere vores virksomhed i Vejen Kommune, fordi den har et godt ry og fordi den er proaktiv i forhold til at få nye virksomheder til. Vi mødte en naturlig vilje til at hjælpe fra de mennesker, vi mødte. De kunne se potentiale i at få vores virksomhed til kommunen, siger Christopher Nysted Sørensen.

Fra han første gang tog kontakt til Vejen Kommune til de havde fundet det rette sted til virksomheden gik der kun to uger.