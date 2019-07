Vejen er kandidat til landsdækkende kulturpris

Con Amore - de italienske ord for "med kærlighed" sætter et positivt fokus på de kommuner, der skaber de bedste vilkår for amatørkulturen. Prisen uddeles nu for sjette år i træk af AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd og DATS - Dansk Amatør Teater & Scenekunst.

Kulturprisen gives til den kommune, som - "med kærlighed" - gør en ekstraordinær indsats for at få det lokale foreningsbaserede kulturliv til at blomstre.Bag prisen står blandt andet Amatørernes Kunst & Kultuir Samråd.

Gode kulturrammer

For at blive nomineret kræves det, at kommunen har skabt gode rammer for amatørkultur og dermed anerkender, hvor stor en værdi der ligger i, at kommunens borgere kan udfolde sig inden for musik, dans, teater, foto eller andre genrer af kulturlivets mange facetter.

Nomineringen af Vejen Kommune kommer i ugen efter, at den kommunale kulturpris blev tildelt amatørteatret Studio 73 i Vejen - overrakt i en anden kulturel højborg; nemlig hos vikingerne i Jels.

Der er et kæmpe potentiale i amatørkultur i forhold til mental sundhed, personlig udvikling og socialt samvær, hvilket mange danske kommuner heldigvis har øje for.

Den endelige vinder af Con Amore Kulturpris bliver kåret på Kulturmødet på Mors fredag den 23. august kl. 12.00 på scenen Klostergården, den helt nye scene tæt på Kulturvejen.

Det sker ved et stort awardshow, som krydres med herlig jazz, sange fra historiske egnsspil, spændende snakke om kommunal kulturpolitik og ikke mindst en flok iøjenfaldende, maskeklædte Dunkelfolk.

Imens venter Vejen Kommune og kulturlivet i kommunen i spænding.