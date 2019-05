Vejen er bedst i Sydjylland til at få ledige i arbejde

Beskæftigelsesministeriet leverer hvert halve år en oversigt over kommunernes evner til at få borgere i beskæftigelse igen.

Frank Schmidt-Hansen, formand for Udvalget for arbejdsmarked og integration

Vi har et fantastisk samarbejde med rigtigt mange af vores virksomheder, og det er med til at sikre et godt udbytte for begge parter. Med den nuværende lave beskæftigelse bidrager jobcentret til, at virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger.

Formand tilfreds

Formanden for Udvalget for arbejdsmarked og integration, Frank Schmidt-Hansen (K), flæder sig over, at ledige borgere i Vejen Kommune ifølge undersøgelsen altså har en rigtig god chance for hurtigt at komme i beskæftigelse igen.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med vores placering på listen, og det bekræfter mig i, at vores strategi på området virker. Vores jobcenter yder en stor og helhedsorienteret indsats, som sikrer en bred palette af muligheder for vores ledige borgere. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgeres behov, forklarer udvalgsformanden i en pressemeddelelse.

Frank Schmidt Hansen peger også på det gode samarbejde med virksomhederne i Vejen Kommune, som en af årsagerne til den flotte placering.

- Vi har et fantastisk samarbejde med rigtigt mange af vores virksomheder, og det er med til at sikre et godt udbytte for begge parter. Med den nuværende lave beskæftigelse bidrager jobcentret til, at virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger, og med det tætte samarbejde har vi mulighed for at finde det gode match mellem en ledig borger og en virksomhed.

Fra 1. januar 2020 får ministeren mulighed for at sanktionere kommunerne. Han har allerede haft kommuner inde til en drøftelse og krævet redegørelser.