Brevdueavler Jens Peter Enevoldsen slipper her brevduerne fri foran Vejen Kirke. Duerne er et symbol på Guds ånd, lærte elever fra Grønvangskolen torsdag formiddag. Foto: André Thorup

Elever fra Østerbyskolen og Grønvangskolen ved nu en masse om, hvorfor vi holder pinse. De ved også, at duen er et symbol på helligånden.

VEJEN: Forbipasserende ved Vejen Kirke torsdag formiddag har måske undret sig over, hvad i al verden der foregik i kirken. Først hørtes bulder og brag inde fra kirkerummet, og lidt efter blev græsarealet mellem kirken og sognehuset fyldt med børn, og ti hvide duer fløj mod himlen med lynets fart. Forklaringen kommer her: Der er tale om et lokalt salmesangsprojekt, som både elever fra Grønvangskolen og elever fra Østerbyskolen medvirker i. Projektet afvikles år for år med forskelligt tema, og temaet for årets kirkebesøg var pinse og helligånd. I kirken sang eleverne salmer, de havde forberedt, og under organist Henriette Spenglers kyndige vejledning lykkedes det også at fremstille både fuglesang, regnvejr og tordenbrag. Organisten er netop hjemvendt fra et besøg i Finland, hvor Vejen Kirkes Juniorkor deltog, og ved stævnet gjorde det dybt indtryk på hende, at kormedlemmerne dér kunne fremstille lyden af et tordenvejr udelukkende ved at bruge deres krop. Små knips med fingrene blev til regndråber. Kraftige hop på stedet blev til tordenbrag og så videre... Disse ting blev afprøvet i Vejen Kirke både onsdag og torsdag formiddag, hvor elever fra 3.- 6. årgang fra henholdsvis Østerbyskolen og Grønvangskoen var på besøg, og under seancen fik sognepræst Henrik Skov-Pedersen både vist en tegnefilm om troens betydning og fik fortalt om pinse og om Guds ånd.

Det er fantastisk, at vi har skoler i Vejen, som har lyst til at lære eleverne at synge salmer. På den måde lærer eleverne salmerne godt at kende og får en rigtig god mulighed for at fornemme livet i kirken. Henrik Skov-Pedersen, sognepræst

Sognepræst Henrik Skov-Pedersen var tydeligt i sit es, da han fortalte eleverne om pinsen i den festligt pyntede kirke. Foto: André Thorup

Duen bæres ind Midt i det hele spærrede eleverne øjnene op. Ind gennem kirken blev der nemlig båret en smuk, hvid brevdue, og brevdueavler Jens Peter Enevoldsen fra Vejen Brevdueforening fortalte om brevdueflyvning. Uden for kirken ventede ni andre duer i transportkasser, og samtlige ti duer blev sluppet fri og sendt til himmels, da salmesangsprojektet nærmede sig sin afslutning. Lærer Mia Gotthardsen fra Grønvangskolen er begejstret for arrangementet og siger: - Det er godt, eleverne får den kulturelle del af kirken med og oplever - når de er i kirken - at de kender de salmer, der synges. De fornemmer samtidig det sus, det giver, når så mange synger med. Her er virkelig spillet på alle tangenter, og det fungerer utroligt godt, synes jeg. Også sognepræst Henrik Skov-Pedersen er begejstret. Han siger: - Det er fantastisk, at vi har skoler i Vejen, som har lyst til at lære eleverne at synge salmer. På den måde lærer eleverne salmerne godt at kende og får en rigtig god mulighed for at fornemme livet i kirken.

Kirken var stuvende fuld. Onsdag kom elever fra Østerbyskolen på besøg; torsdag var det elever fra Grønvangskolen. Foto: André Thorup

Hip-hip-hurra I anledning af pinsen, som er kirkens fødselsdag, var kirkerummet pyntet med flag, og der blev sunget fødselsdagssang. Inden duerne blev sluppet fri, blev udvalgte elever hørt i dagens lektie, og gang på gang blev det gentaget, at Guds ånd har duen som symbol. Flere af eleverne virkede interesseret i brug af brevduer, og der fik et nærmest gisp igennem forsamlingen, da brevdueavler Jens Peter Enevoldsen fortalte, at foreningens duer flyver distancer på mellem 200 og 1.100 kilometer med en hastighed på 60-100 kilometer i timen. Eleverne undrede sig over, at brevduer ikke har navne men numre, og den hvide due, som nænsomt blev båret ind i kirkerummet, blev beundret - og positivt kommenteret - hele vejen op til alteret. Duen var SÅ populær, at flere af eleverne formentlig - hvis de måtte - ville have insisteret på straks at lade den døbe i døbefonden. Når man nu ér i kirke, kan man jo lige så godt få det hele med...

Organist Henriette Spengler gav eleverne en demonstration af, hvad kirkeorgelet i Vejen Kirke kan præstere. Tonerne fyldte i den grad kirkerummet, og flere børn var tydeligt imponeret over instrumentets formåen. Foto: André Thorup

Så skal der hoppes! Eleverne fik fremstillet lyden af et tordenvejr ved at bruge kroppen. Foto: André Thorup

Ved at knipse med fingrene skabte eleverne lyden af regndråber. Foto: André Thorup