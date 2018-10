Vejen-budget i høring: Bekymring for usikkerhed om besparelser

"Handicaprådet er bekymret for rammereduktionen og havde helst set handleplaner for besparelserne i forbindelse med budgetprocessen med konkretiserede beskrivelser af, hvordan forslaget tænkes udmøntet," skriver Handicaprådet blandt andet i sit høringssvar.

Med budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2022 lægger politikerne op til besparelser for 41,182 millioner kroner i 2019 stigende til 81,617 millioner kroner i 2022. Besparelserne rammer primært ældreområdet, det specialiserede socialområde og administrationen.

Politikerne lægger op til, at der skal spares 41,182 millioner kroner i 2019, 51,380 millioner kroner i 2020, 60,617 millioner kroner i 2021 og 81,617 millioner kroner i 2022.En stor del af besparelserne rammer ældreområdet. Her skal spares 500.000 kroner i 2019, 5 millioner kroner i 2020, 15 millioner kroner i 2021 og 25 millioner kroner i 2022. Det specialiserede socialområde rammes også hårdt. Her skal spares 5 millioner kroner i 2019 stigende til 20 millioner kroner i 2022. Derudover skal der spares 7 millioner kroner årligt på administration.

Usikker fremtid

Flere skoler glæder sig i deres høringssvar over, at politikerne vil skåne skolerne i spareplanerne. Men også her udtrykkes der bekymring for usikkerheden om, hvor besparelsen på 2,5 millioner kroner årligt rammer.

Med-udvalget og skolebestyrelsen på Grønvangskolen skriver for eksempel i deres høringssvar:

"Der udtrykkes derfor tilfredshed med, at byrådet begrænser skolernes reduktioner", men i høringssvaret står der også, at "(vi red.) beklager, at det forekommer utydeligt, hvordan reduktionen på 2,5 mio. ud af et samlet budget på 700 mio. kr. vil blive realiseret".

Skolebestyrelsen på Brørupskolen skriver i sit høringssvar:

"Vi er meget spændte på, hvordan Udvalget for Skoler og børn vil udmønte den rammebesparelse på 2,5 mio. kr., der ligger i budgettet. Indtil udvalget har udmøntet besparelsen, er vi jo naturligvis ikke sikre på, hvordan vores budget ser ud for 2019. Vi vil på det kraftigste opfordre udvalget til at have børnene i fokus og til at vælge de besparelser, der går mindst udover børnenes dagligdag".

Budgettet 2. behandles i byrådet tirsdag den 9. oktober.