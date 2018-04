Vejen bliver værtsby for U16 landskampe

Vejen: I samarbejde med Vejen og Billund idrætsforening vil DBU afvikle seks uofficielle U16 Future-landskampe, som bliver spillet på Vejen Stadion den 18. og 20. april og på Billund Stadion den 17. og 20. april. Der er gratis entré til alle kampe.

U16 Future-landsholdet er bestående af spillere, der er født i det sidste halvår af deres årgang, og som dermed har tendens til at halte efter, rent fysisk. Spillernes tekniske og taktiske kvalifikationer kan dermed let overses i en fysiskpræget kamp. For bedst muligt at fastholde disse spillere i landsholdsregi har Danmark i samarbejde med Belgien, Sverige og Tjekkiet indgået et samarbejde om en årlig fælles turnering. I år er turneringen nået til dansk jord, hvilket skaber mulighed for hjemmebanefordel og god støtte på tribunerne. Begge elementer, som Vejen og Billund idrætsforening - i samarbejde med et større antal frivillige, har ønsket at være en del af.