Vejen blandt landets bedste til at skabe sikker skoletrafik

Vejen Kommune: Det er en placering blandt landets bedste, som Vejen Kommune opnår, når det gælder om at skabe sikker skoletrafik.

Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner gør for at skabe sikker skoletrafik for børn og unge. I Vejen Kommune er det et vigtigt tema, både fra politisk side og hos de enkelte skoler.

Vejen Kommune indtager således en fornem tredjeplads i Region Syddanmark, kun overgået af Aabenraa og Esbjerg. De to er også samlede vindere, Aabenraa for tredje år i træk.

- Vi har i Vejen Kommune stort fokus på, at vores børn og unge er så oplyste som muligt om trafiksikkerhed og om, hvordan de skal gebærde sig i trafikken. Samtidigt er det også vigtigt for os at skabe trafiksikre skoleveje, og sikre at vi har et velfungerende stisystem, som mange af skolebørnene benytter, siger formanden for udvalget for teknik og miljø, Vagn Sørensen i en pressemeddelelse.