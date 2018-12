Vejen-bibliotekerne får ny leder fra 1. februar 2019

I det nye år får Vejen Kommunes biblioteker samtidig ny leder. Det er Kasper Østergaard Grønkjær, som bliver øverste chef. Han kommer fra en stilling som administrations- og formidlingschef fra Vejle bibliotekerne, har et indgående kendskab til biblioteksverdenen og brænder for bibliotekerne.

Vejen: Samtidig med at håndværkerne er i fuld gang med at opføre det nye bibliotek i Vejen, sker der flere ændringer i biblioteksvæsenet i Vejen Kommune.

Med i tænketank

Den 34-årige nyansatte biblioteksleder sidder blandt andet i en gruppe under Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Next Generation, som består af nytænkende og visionære biblioteksfolk, ledere og udviklere, der har fingeren på bibliotekspulsen, og som brænder for at diskutere og debattere bibliotekernes muligheder og udfordringer i en fremtidig kontekst.

- Med Kasper har vi ansat en visionær biblioteksleder, som vi tror på kan sætte retningen for Vejen Kommunes Biblioteker som kulturel generator, men som samtidig er en dygtig personaleleder og har stor erfaring med det administrative og økonomiske på området, siger Peer M. Rexen, udviklingschef Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Kaspers første store opgave bliver at planlægge processen frem mod ibrugtagen af det nye bibliotek i Vejen by til sommer. En opgave som skal løses i tæt samarbejde med medarbejderne og strækker sig fra flytning af materialer, over indvielse af biblioteket, til hvordan vi skal bruge de nye lokaler.

- Det bliver en stor og spændende opgave, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for det nyeste og mest moderne bibliotek i Danmark. Samtidig skal vi sikre, at vores afdelinger i Brørup, Holsted og Rødding fortsat kan udvikle sig og tilbyde brugerne gode biblioteksoplevelser, siger Kasper Østergaard Grønkjær.

Den nuværende biblioteksleder Anette Månson fortsætter i Vejen Biblioteker frem til 1. august 2019. Anette skal både hjælpe Kasper i gang med de nye opgaver og bidrage til færdiggørelsen af byggeriet af biblioteket i Vejen.

Kasper Østergaard Grønkjær er 34 år, bor i Jelling med sin kone og 3 børn.