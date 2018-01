Energinets gigantiske omformerstation, som er på tegnebrættet i Revsing, kommer til at producere genbrugsvarme på niveau med et halmværk. Den er Vejen Varmeværk blevet tilbudt at udnytte, men det vil kræve en investering på mellem 30 og 40 mio. kr. Derfor skal der nogle ting på plads med kommunen, før varmeværket tager springet.

Vejen: Ikke nok med, at Energinets kommende omformerstation ved Revsing kommer til at koste det hvide ud af øjnene og fylde meget i landskabet, så kommer det også til at producere en del varme, anlægget ikke selv kan bruge. Derfor har energiselskabet tilbudt Vejen Varmeværk at bruge den i stedet, og her er varme naturligvis altid interessant. Direktør i Vejen Varmeværk, Richard Sloth Nielsen, er positiv ved udsigten til det, han kalder grøn genbrugsvarme med minimale udgifter til drift og vedligeholdelse for varmeværket selv. - Vi er meget interesseret i at overtage genbrugsvarmen fra Energinet, og vi har derfor bedt Vejen Kommune om at forhold sig til konkrete elementer i rammebetingelserne for fjernvarmelevering i Vejen og omegn. Hvis projektet skal realiseres, kræver det, at omkostningerne ved varmeproduktionen i projektet kan konkurrere med vores nuværende omkostninger. Alternativt at Vejen Varmeværk kan forøge afsætningen af fjernvarme i vores område, siger Richard Slot Nielsen. Det kunne eksempelvis ske ved, at boliger, som i dag forsynes med gas, går over til at blive forsynet med fjernvarme.

Viking Link Viking Link er navnet på en 770 km. lang jævnstrømsforbindelse mellem Storbritannien og Danmark. I den ene ende planlægger Energinet - selskabet bag projektet - at bygge en stor omformerstation i Revsing til mellem 1,5 og to mia. kr.

Omformerstationen bliver på cirka 40.000 kvm. med en makshøjde på cirka 24 meter. Hvis man regner alt udendørs udstyr, interne vejadgange, p-pladser og så videre med, bliver byggefeltet over 60.000 kvm. Lynafledere vil stikke 30 meter op i luften.

Ingen interesse i spild Hos Kommunen er man klar til at tage en dialog om projektet, fortæller formand i teknik- og miljøudvalget, Vagn Sørensen (V). - Det er jo stadig i sin vorden, og vi ved knap nok, hvad det drejer sig om af mængder. Men som det ser ud, er der tale om forholdsvis store varmemængder, som varmeværket kan udnytte. Alternativet er, at det går til spilde, og det er ingen interesseret i, siger Vagn Sørensen og fortsætter: - Derfor synes vi, det vil være fornuftigt med en dialog med varmeværket, hvor vi får kigget på mulighederne. Kunne det eksempelvis undvære noget af sin varmeforsyning i dag og erstatte det med overskudsvarme, eller giver det mening at udvide og lægge ekstra rør ud, så nogen kan skifte fra gas til fjernvarme? Det er bare strøtanker, men det er sådan nogle aspekter, vi kan gå ind og undersøge, siger Vagn Sørensen. Der bliver dog ikke tale om nogen form for tvangstilslutning til varmeværket. - Det er vigtigt at understrege, siger Vagn Sørensen.