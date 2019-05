Museet mangler mulighed for at formidle en vigtig del af billedhugger Niels Hansen Jacobsens liv. Museumsleder Teresa Nielsen ønsker "Hytten" istandsat og mener, at der her bør sættes fokus på billedhuggerens produktion af grav- og mindesten.

- På museet viser vi billedhuggerens værker, hans skulpturer og hans keramik, men der er en side af hans produktion, som vi ikke fortæller ret meget om, nemlig hans store produktion af gravsten og mindesmærker. Den del af historien bør naturligvis også formidles, og det er oplagt at restaurere "Hytten", der i starten var et aftægtshus til familiens gård, og gøre den til et formidlingssted, fortæller Teresa Nielsen, som oplyser, at det gamle hus, når det bliver restaureret, ikke kun kan bruges til formidling men også som legatbolig.

"Hytten" er helt sikkert værd at bevare, og det kunne få stor, stor værdi for hele Vejen Kommune, hvis det blev istandsat og blev brugt til at fortælle noget om den del af billedhuggerens produktion, som vi i dag ikke fortæller ret meget om på museet.

"Hytten" ligger i Skolegade i Vejen, mellem Rosengården og det gamle Egely. Det fungerede i perioden fra 1908 til 1924 som sommer-bolig for billedhugger Niels Hansen Jacobsen og hans hustru Kaja. Om vinteren boede parret i København.Gamle fotografier viser, at der til venstre for "Hytten" lå et huggehus. En kopi af dette, opført som en midlertidig bygning, er rejst af skoleelever fra Vejen og Askov og kan i øjeblikket besøges på pladsen foran Vejen Kunstmuseum. Ved "Hytten" lå også billedhuggerens keramikværksted, og under noget stråtag, der stod på jorden, har billedhuggeren formentlig opbevaret forskellige materialer. "Hytten" var i mange år Vejen Kommunes ejendom. I dag er den en del af Vejen Kunstmuseum. Bygningen, som er fredet, var i mange år lejet ud. Den, der sidst boede i huset, var Grethe Skov - mor til Danmarks storkeekspert Hans Skov.

Vil genskabe kunstner-miljøet

- Jeg forestiller mig, at der i "Hytten" kunne bo skiftende kunstnere, kunsthistorikere og håndværkere, som - mens de bor her - kunne berige os med noget. Med den rette planlægning kan "Hytten" sagtens fungere som legatbolig tre-fire gange i løbet af et år. Derudover skal vi have genskabt billedhuggerens huggehus, hans keramikværksted og det lille stråtags-overdækkende rum, som måske blev brugt til opbevaring af materialer. Selve haven er der også masser af muligheder i. Her kunne vi placere store sten rundt omkring, sådan som de stod, da billedhuggeren arbejdede her, fortæller museumslederen, som ser et stort formidlings- og turistmæssigt potentiale i det gamle hus og de omkringliggende arealer.

Hun føler sig inspireret af det kunstneriske miljø omkring kunstnerkolonien Worpswede ved Bremen og mener, at området ved Skolegade i Vejen på sigt kunne åbnes op som et rekreativt område.

Hun mener også, og at det kunne være en god idé at lade museumsgæster en tur på Vejen Kirkegård, hvor de kan se de over 50 gravsten, som er skabt af Niels Hansen Jacobsen, hvorefter besøgende kunne gå en tur ved Vejen Å og bagefter besøge Skibelund og omkringliggende kirkegårde.

- Sådan en rute kunne i den grad være med til at formidle Vejen Kommunes kunstneriske DNA, lyder det fra Teresa Nielsen.