Vejen Kommunes salg af byggegrunde er i top fem i regionen

Vejen Kommune hitter blandt nybyggerne. En opgørelse over kommunerne i Region Syddanmark viser, at Vejen er den femte mest populære kommune, når det kommer til salg af parcelhusgrunde. Ved årets udgang er der solgt 31 parcelhusgrunde og lavet yderligere fire handler med overtagelse i 2018.

Vejen Kommune: Vejen er regionens femte mest populære kommune blandt nybyggerne.

En opgørelse over kommunernes salg i Region Syddanmark viser i hvert fald, at kun fire andre kommuner har solgt flere parcelhusgrunde i årets første ni måneder. I den pågældende periode havde Vejen Kommune afsat 26 grunde. Siden er der solgt yderligere fem, så der nu er tale om 31 solgte parcelhusgrunde ved årets udgang.

Udviklingschef Peer Rexen oplyser, at det er lidt færre i forhold til sidste år, hvor der blev solgt 34 grunde. Men både 2016 og 2017 ligger på det højeste niveau de sidste ti år.

- 31 solgte byggegrunde er et rigtig fint tal, og vi ligger over det niveau, vi lå på før finanskrisen. Vi er i høj grad i mål i forhold til, hvad vi kunne forvente - og mere til. Det giver optimisme for 2018, siger Peer Rexen, som også kan glæde sig over, at de første fire handler med overtagelse i 2018 allerede er i hus.