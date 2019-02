Vejen Kommune vil indsamle madaffald i 2020

Vejen Kommune: Selv om kommunerne har en frist indtil 2023 for etablering af en indsamlingsordning for madaffald, planlægger Vejen Kommune at gå i gang allerede fra 2020.

- Først skal vi have fundet ud af, hvilken slags beholder, der bedst egner sig til indsamling af madaffald. Skal det være en todelt beholder eller to enkelte beholdere? Vi ønsker at udbyde begge muligheder som sideordnede udbud både på indkøb af beholderne og på indsamlingen, siger formanden for Udvalget for Teknik og Miljø, Vagn Sørensen.

Han understreger, at udvalget ikke har taget stilling til, hvilken af de to slags beholdere, der skal indkøbes. Måske bliver der valgfrihed for hver enkelt husstand.

- Men planen er at begynde på indsamling af madaffald i løbet af oktober eller november 2020, siger Vagn Sørensen.

Hvad der videre skal ske med al den indsamlede madaffald, er der heller ikke taget stilling til udover, at det skal blive til biogas og for eksempel bruges til produktion af el.

- Men vi ved, at der er penge i den slags affald, så planen er at sende det i udbud, fastslår Vagn Sørensen.

Det betyder, at potentielle leverandører af egnede beholdere skal afgive to tilbud: Ét på todelte beholdere til samtlige enfamilieboliger og ét tilbud på to enkelte beholdere til samtlige enfamilieboliger.

På samme måde skal potentielle renovatører afgive to tilbud på indsamlingen - ét for hver af de to slags beholdere.

Først når kommunen har modtaget samtlige tilbud skal der tages stilling til, hvordan indsamlingsordningen af madaffald skal ske. Hvilken samlet løsning, der er bedst og billigst vil blive vurderet ud fra pris og kvalitet.