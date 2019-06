Kommunen har søgt Sundhedsstyrelsen om penge til at afvikle events og uddanne personale, så man bliver bedre til at spotte - og afhjælpe - ensomhed i målgruppen.

VEJEN KOMMUNE: Udvalget for Social & Ældre i Vejen Kommune vil mindske ensomheden blandt kommunens ældre mænd. Udvalget har derfor ansøgt en pulje under Sundhedsstyrelsen om penge til et projekt, man har valgt at kalde "Projekt sammen i fællesskaber".

Projektet har som formål at mindske ensomhed, særligt blandt ældre mænd i Vejen Kommune, og det er tanken, at kommunale medarbejdere og frivillige skal uddannes til at spotte ensomhed hos borgerne og til at tale om emnet. Der skal desuden afvikles flere events, der involverer nærmiljøet og civilsamfundet med hensyn til nytænkning af tilbud, henvendt målgruppen. Her tænkes der blandt andet på inspirationsforløb, fællesskabsuger og Men´s Week.