Vejen Kommune undersøger sit eget DNA

VEJEN KOMMUNE: I 2019 skal Vejen Kommunes DNA kortlægges. Det lægger direktionen op til i en ny strategiplan, som kommunens økonomiudvalg har godkendt.

- Vi ønsker at afdække Vejen Kommunes DNA, hvis et sådan findes. Dannelse, kultur og medborgerskab er et nyt politikområde i Vejen Kommune, som med fordel kan kobles til et arbejde om, hvad Vejen Kommune har at byde på, skriver direktionen i sin strategiplan, hvor det fremgår, at kommunens borgere vil blive inviteret til at være aktivt reflekterende, og at målet er, at Vejen Kommune fortsat skal være en kommune med fællesskab i højsædet.

- Det bliver spændende at grave ned i, hvad Vejen Kommune er for en størrelse, og målet er, at kommunale medarbejdere - uanset om de bor her eller pendler ind - har den samme viden i rygsækken. Kører en medarbejder for eksempel rundt i Rødding, skal vedkommende jo vide, at vi snart fejrer genforeningen. Det er vigtigt, at vores medarbejdere alle har de rette kompetencer og den rette faglighed, men det er også vigtigt, at alle kender kommunens DNA, siger Vejens borgmester, Egon Fræhr (V).