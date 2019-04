Vejen Kommune lander et regnskab med pil opad

Det kommunale regnskab er præget af et højt aktivitetsniveau med store byggerier som eksempelvis rådhuset og biblioteket. Borgmester Egon Fræhr er tilfreds med regnskabet.

Regnskabet viser et overskud på driften på 79,2 millioner kroner, hvilket er 49,3 millioner kroner mere end budgetteret. Tages der højde for budgetoverførsler mellem årene, er den reelle forbedring i forhold til budgettet på 5,5 millioner kroner.

Det er samtidig et regnskab, som bærer præg af de mange store anlægsprojekter, som der er gang i. Det gælder eksempelvis opførelsen af det rådhus, og det gælder etableringen af det nye bibliotek.

Vejen: Det er et regnskab til den gode side, som Vejen Kommune er klar til at sende afsted til revisorerne. Borgmester Egon Fræhr konstaterede på byrådsmødet tirsdag eftermiddag, at regnskabet var tæt på at følge budgettet - dog med en pil opad.

Store investeringer

Ud over de store byggerier med rådhuset og biblioteket er der desuden investeret 11 millioner kroner i nye bolig- og erhvervsområder samt knap 45 millioner kroner på vejanlæg, cykelstier samt renovering af gadebelysningen. Endelig er der på skoleområdet foretaget investeringer på 13 millioner kroner til blandt andet indretning af læringsmiljøer samt faglokaler.

- Vi kan være tilfredse med regnskabet 2018. På baggrund af tallene har vi et godt udgangspunkt i forhold til at understøtte kommunens udvikling og Byrådets ambition om at være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, konstaterer Egon Fræhr i regnskabets forord.

Af regnskabet fremgår også, at den langfristede gæld, som byrådet har fokus, er blevet mindre. Gælden er reduceret med godt 2,5 millioner kroner. Det er sket, samtidig med, at Vejen Kommune har overtaget et lån på 7,8 millioner kroner som følge af overtagelsen af institutionen Holtegården, som tidligere har været drevet af Region Syddanmark.

På grund af det høje aktivitetsniveau er der på det skattefinansierede område et underskud på 81 millioner kroner.

Kassebeholdningen er i 2018 reduceret med 74,1 millioner kroner til 162,3 millioner kroner. En meget stor del af kassebeholdningen er dog disponeret til planlagte investeringer i 2019 og 2020.