Borgmester i Vejen, Egon Fræhr (V), ønsker fortsat vækst i kommunen, hvilket også beskrives i den nye, kommunale planstrategi. Her lægges der op til et godt samarbejde og en god dialog med både borgere og virksomheder. Arkivfoto: Søren Gylling

Byrådet behandler i denne uge en ny, kommunal strategiplan, som indeholder masser af visioner for både Vejen Kommune og Trekantområdet.

VEJEN KOMMUNE: Vejen Kommune er klar med en ny planstrategi. Den blev i sidste uge godkendt af et enigt økonomiudvalg og behandles i morgen, tirsdag, i byrådet. Planen er udarbejdet i samarbejde med de kommunale samarbejdspartnere i Trekantområdet, og på 43 sider fortælles der vidt og bredt om kommunens og Trekantområdets visioner. Vejen Kommunes overordnede mål er at skabe yderligere vækst - både i befolkningen og i erhvervslivet - og det kan blive en udfordring, idet prognoser viser, at befolkningstallet i Vejen Kommune vil falde over tid, fremgår det af strategiplanen. Vejen Kommune har i øjeblikket 42.800 indbyggere. I 2031 vil tallet være faldet til 42.600 indbyggere, står der i strategiplanen. Fremtidig vækst er yderst vigtigt for Vejen Kommune, mener Vejens borgmester Egon Fræhr (V). Han siger. - Som i enhver anden virksomhed er det vigtigt at skabe vækst. Det er lettere at udvikle, når tingene går fremad. Går det tilbage, kommer man hurtigt ind i en negativ spiral. Borgmesteren påpeger i øvrigt, at strategiplanen ikke kan stå alene. Den skal ses i sammenhæng med kommunens vækststrategier, mener han.

Som i enhver anden virksomhed er det vigtigt at skabe vækst. Det er lettere at udvikle, når tingene går fremad. Går det tilbage, kommer man hurtigt ind i en negativ spiral. Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen Kommune

Ønsker flere lejeboliger For at sikre fortsat vækst ønsker Vejen Kommune blandt andet at øge antallet af lejeboliger, og man vil tilbyde virksomhederne et bredt, varieret og opdateret udbud af erhvervsområder, fordelt over hele kommunen. Den største erhvervsmæssig udvikling forventes dog at ske langs med motorvejen, står der i strategiplanen, hvor det påpeges, at man også skal sikre, at store byggerier indpasses i stations- og butiksmiljøet i Vejen By. Her tænkes der formentlig på det nye rådhusbyggeri og opførelsen af Alfa Tower.

Vil i dialog med borgerne Ifølge strategiplanen går Vejen Kommune også efter at sikre et godt samarbejde og en god dialog med både borgerne og de lokale virksomheder. Opstår dette ønske på baggrund af udviklingen i sagen om Skovgårdsvej? - Nej, det er ikke sådan, det hænger sammen, svarer borgmester Egon Fræhr og uddyber: - Der er skam en dialog om Skovgårdsvej, og den negative omtale, Vejen Kommune har fået i den sag, anser jeg for at være medie-skabt. Ønsket om at sikre en god dialog og et godt samarbejde er skam ærligt ment. Vi ved bare ikke, hvilke metoder vi skal anvende. Tiden er løbet fra borgermøder, så vi er meget åbne over for nye måder at gøre det på. Måske skal vi nedsætte et borgerpanel?

Nej til nye vindmølleområder Strategiplanen ser også nærmere på det energimæssige område, og her slås det fast, at Vejen Kommune naturligvis skal leve op til landets forpligtelser om at gennemføre en grøn omstilling. Kommunen ønsker dog ikke at udpege nye områder til hverken vindmøller, solenergi eller biogasanlæg, da det (citat fra planen:) "ofte vil give jordejere unødvendige bindinger eller urealistiske forventninger". Til gengæld skal der laves retningslinjer for, hvordan kommunen behandler store arealkrævende projekter til for eksempel solcelle- og solfangeranlæg, og kommunen satser på at nedbringe CO2-udledningen, så man kommer til at ligge under regionsgennemsnittet. I 2017 udledte Vejen Kommune 5,8 ton CO2 per indbygger. Regionsgennemsnittet lå dengang på 5,4 tons. Trekantområdet ønsker ifølge planen at være landets foretrukne destination for par uden børn uden for hovedstaden. De tekniske uddannelser skal styrkes, og området skal udvikles som en kulturmetropol. Strategiplanen sendes, når den er vedtaget, i høring blandt borgerne frem til 13. august.